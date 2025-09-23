“Festival della Birra & Street Food Regionale” alla Decima Edizione a Gravina di Catania

“Festival della Birra & Street Food Regionale”, dal 25 al 28 settembre via alla Decima Edizione a Gravina di Catania
L’evento, che quest’anno giunge alla Decima Edizione, sarà presentato oggi 23 settembre presso la Sala Consiliare del Comune di Gravina di Catania, in via Guglielmo Marconi 6, alle ore 17.30
Per l’occasione saranno presenti gli organizzatori della manifestazione, il Sindaco di Gravina di Catania Massimiliano Giammusso ed i vari rappresentanti delle istituzioni cittadine.
Musica, intrattenimento e moltissime risate accompagneranno questa decima edizione del Festival. Ad esibirsi sul palco ci saranno tantissimi artisti tra cui Ruggero Sardo, Uccio De Santis, Savvo Zauddo, “Bagliori” (Baglioni Cover Band). Presenta Paola Parisi