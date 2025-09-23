“Festival della Birra & Street Food Regionale” alla Decima Edizione a Gravina di Catania

Sant’Angelo di Brolo. Nebrosport conferma compattezza e competitività, nonostante la sfortuna, al Tindari Rally 2025.

Il Tindari Rally 2025 ha regalato emozioni contrastanti alla Nebrosport, che ha schierato nove equipaggi nella gara di casa. Un weekend, quello del 20 e 21 settembre, vissuto tra soddisfazioni, piazzamenti importanti e qualche episodio sfortunato che ha condizionato i risultati finali, ma che non ha...