Etnabook 2025: libri, protagonisti del settembre catanese

Il Festival internazionale del libro e della cultura sta per tornare.

L’11 settembre al Palazzo della Cultura di Catania ore 10.00, conferenza stampa di presentazione del programma di Etnabook.

Torna settembre e come tradizione a Catania ritorna Etnabook – Festival Internazionale del Libro e della Cultura. Il tema scelto per la VII edizione, è “Re-Si-Ste-Re” un termine che abbraccia le molteplici forme di resistenza, collettive, interiori, intellettuali, sociali, sottolineando l’accezione in cui resistere significa anche condividere e costruire un pensiero, è un messaggio di superamento delle sfide attraverso la lettura.

Il programma è fitto di appuntamenti con tante novità interessanti che saranno svelate durante la conferenza stampa di giovedì 11 settembre al Palazzo della Cultura di Catania nella Sala Sant’Agata alle ore 10.00, dal direttore artistico e presidente della kermesse Cirino Cristaldi insieme al vice presidente Mirko Giacone, presenti anche il sindaco di Catania Enrico Trantino, il direttore Cultura e Rete Museale Paolo Di Caro, al presidente del comitato scientifico Massimo Fazio. La conferenza sarà moderata dal giornalista Marco Pitrella.

La formula del Festival rimane invariata, cinque giornate dal 21 al 25 settembre, ricche di presentazioni, laboratori, workshop, premiazioni speciali e incontri, un calendario di eventi che vede coinvolta l’intera città etnea e diversi Comuni dell’hinterland.

Anche in questa settima edizione agli incontri ufficiali del programma si uniranno quelli delle nostre sezioni speciali, che offrono al pubblico di tutte l’età una variegata e attenta scelta culturale:

EtnaKids, sezione rivolta interamente ai più giovani a cui saranno dedicati laboratori, letture, firmacopie e molto altro. Gli incontri per i più piccoli, curati da Claudia Santonocito si terranno al polo centrale del Palazzo della Cultura di Catania.

Expò Pedara Corner nel Comune alle pendici dell’Etna si terranno presentazioni ed eventi correlati al festival, curati da Mario Cunsolo e Simona Zagarella del circolo letterario Pennagramma.

Etnabook è soprattutto Premio Letterario “Cultura sotto il vulcano”, le opere pervenute sono oltre un migliaio da tutta Italia ed Europa, a dimostrazione di come ancora la scrittura appassioni. Il lavoro delle tre giurie è stato davvero arduo, a seguire i nomi dei finalisti delle tre sezioni: poesia, narrativa/saggio e “un libro in una pagina”.

A tutti gli autori partecipanti va il nostro ringraziamento e, in particolare, ai finalisti vanno le nostre più sentite congratulazioni. Gli autori delle sezioni A (Poesia) e B (Narrativa/Saggio) saranno poi premiati la sera del 21 settembre alle ore 20.30 presso il Palazzo della Cultura di Catania.

Invece, gli autori finalisti della sezione C (Un libro in una pagina) saranno invitati a presenziare come da regolamento alla Cerimonia di chiusura di Etnabook il 25 settembre dalle ore 17:00 presso l’Area eventi – Mondadori Bookstore del Centro Commerciale Katanè di Gravina di Catania.

Durante gli stessi eventi verranno svelate al pubblico le rispettive menzioni speciali e le rispettive composizioni delle classifiche finali del premio letterario 2025.

Etnabook – Festival Internazionale del Libro e della Cultura è organizzato dall’associazione culturale NO_NAME presieduta da Cirino Cristaldi,, il festival rientra nel cartellone degli eventi del Catania SummerFest ed è patrocinato dall’Università degli studi di Catania, dai Comuni di Catania, Gravina di Catania, Pedara, Sant’Agata Li Battiati e Paternò.

Si ringraziano i main partner, e il Centro Commerciale Katanè.

Di seguito l’elenco dei finalisti, sezione per sezione:

FINALISTI SEZIONE A – POESIA (in ordine alfabetico):

Castelli di carta – Valeria Mazzeo; Creatura d’ombra, dicevi – Aurora Du Bois; E ti vengo a pensare – Graziella Di Bella; Giuseppe Di Matteo – Enrico Del Gaudio; La bianca bambina – Domenica Caponiti; Leveraggi – Giulia D’Anca; Sangue degli Dei – Stridente; Trincea – Giulia D’Anca; T.S.O. – Giuseppe Caragliano; *Shaban, l’ultimo sogno di Gaza – Enrico Del Gaudio.

FINALISTI SEZIONE B – NARRATIVA/SAGGIO (in ordine alfabetico):

2984… 1000 anni dopo Orwell e Huxley! (Leonida Edizioni) – Francesco Monti; 2988 Colloqui con Dio (Leonida Edizioni) – Francesco Monti; Il sognatore di morte (Edizioni Open) – Giancarlo Iannizzotto; I miei giorni a Brancaccio con Padre Puglisi. Il racconto di Giuseppe Carini, testimone di giustizia (Edizioni Paoline) – Roberto Mistretta; La rosa Bettina (Ianieri Edizioni) – Maggie Van der Toorn; L’ombra di Kafka (Arkadia Editore) – Andrea Alba; Raccoglievamo le more (Kalós Edizioni) – Agata Motta; Senza spegnere la voce. Il potere sul corpo delle donne da Valentina Milluzzo a tutte noi (Nous Editrice) – Giorgia Landolfo; Tra qui e altrove (Fara Editore) – Francesco Randazzo; Vertex (SBS Edizioni) – Rosalba Mio.

FINALISTI SEZIONE C – UN LIBRO IN UNA PAGINA (in ordine alfabetico):

Caccia all’uomo – Leonardo Cobelli; Freddo – Raffaele Reppucci; Il campo di girasoli – Camillo Lanzafame; Il cretto – Roberto Mamone; La palude – Tommaso Sala; La tazza di Hamza – Grazia Caponnetto; L’attesa è finita – Carmela Berbiglia; L’ombra del drago – Vincenzo Santagati; Radici – Davide Reinato; Vite che non hai ancora vissuto – Isabella Nobili.