È uscito il 19 settembre il nuovo, attesissimo singolo di Giorgia: “Golpe”

Con “LA CURA PER ME”, brano certificato PLATINO, rimasto per 12 settimane ai vertici delle classifiche radio e streaming con oltre 130 milioni di stream audio e video, è entrata al secondo posto nelle chart best-seller del primo semestre 2025 in Italia ed è l’unica artista donna presente nella Top 30 degli artisti italiani più ascoltati nel mondo.

Il suo ultimo singolo “L’UNICA” ha scalato le classifiche radio. Il suo tour nelle location più suggestive d’Italia ha registrato un SOLD OUT dopo l’altro. È tornata in tv alla conduzione della nuova edizione di XFactor.

Dopo un anno incredibile ricco di successi e riconoscimenti, GIORGIA torna con “GOLPE”, il nuovo singolo in radio e in digitale da venerdì 19 settembre.

“GOLPE”, è una ballata pop d’autore intensa e potente che unisce le penne di autori come Edoardo D’Erme, Davide Petrella, Dario Faini e Gaetano Scognamiglio, oltre alla stessa Giorgia, con la produzione di Dardust.

Ultimi due appuntamenti del “COME SAPREI LIVE 2025”, il tour con cui GIORGIA ha festeggiato i trent’anni del suo brano iconico “Come Saprei” nel corso dell’estate: il 16 e il 26 settembre alla Reggia di Caserta.

Sul palco insieme a Giorgia, Diana Winter (voce e chitarra), Andrea Faustini (voce), Fabio Visocchi (keyboards), Gianluca Ballarin (piano, keyboards, programming e direzione musicale), Mylious Johnson (drums), Sonny T (basso, chitarra) e il quartetto d’archi formato da Caterina Coco, Alessio Cavalazzi, Matteo Lipari, Valentina Sgarbossa.

Questi gli appuntamenti live di Giorgia (prodotti e organizzati da Friends & Partners):

“PALASPORT LIVE”

25 NOVEMBRE 2025 | JESOLO (VE) – Palazzo Del Turismo DATA ZERO SOLD OUT

06 DICEMBRE 2025 | BOLOGNA – Unipol Arena SOLD OUT

08 DICEMBRE 2025 | FIRENZE – Nelson Mandela Forum SOLD OUT

10 DICEMBRE 2025 | TORINO – Inalpi Arena

12 DICEMBRE 2025 | PESARO – Vitrifrigo Arena SOLD OUT

13 DICEMBRE 2025 | MILANO – Unipol Forum SOLD OUT

16 DICEMBRE 2025 | PADOVA – Kioene Arena SOLD OUT

19 DICEMBRE 2025 | ROMA – Palazzo Dello Sport SOLD OUT

20 DICEMBRE 2025 |BARI – Palaflorio SOLD OUT

22 DICEMBRE 2025 | ROMA – Palazzo Dello Sport

18 MARZO 2026 | BARI – Palaflorio

21 MARZO 2026 | BOLOGNA – Unipol Arena

23 MARZO 2026 | MILANO – Unipol Forum

24 MARZO 2026 | MILANO – Unipol Forum

28 MARZO 2026 | FIRENZE – Mandela Forum

30 MARZO 2026 | PADOVA – Kioene Arena

I biglietti sono disponibili su Ticketone e prevendite abituali.

Info biglietti: www.friendsandpartners.it