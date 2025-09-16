È morto Robert Redford

Condividi questo articolo?

Un altro grande del cinema se ne va. È morto oggi a 89 anni Robert Redford. Nato negli USA, a Santa Monica, il 16 agosto 1936, Robert Redford nel 1990, con l’amico regista Sydney Pollack, fondò il Sundance Film Festival. Nel corso della sua lunga carriera vinse due premi Oscar: uno nel 1981 come miglior regista per Gente comune e uno alla carriera nel 2002; inoltre fu candidato altre tre volte per La stangata (1973) come miglior attore e per Quiz Show come miglior regista e miglior film (1995). Nel 2017 gli venne conferito il Leone d’oro alla carriera. Attore, regista e produttore cinematografico statunitense.

Miste le sue origini, infatti ha origini inglesi, scozzesi, irlandesi e corniche, nato nel distretto di Santa Monica (California), Redford venne cresciuto nel quartiere spagnolo nella parte ovest della città. La madre Marta W. Hart, figlia dei texani Archibald Hart e Sallie Pate Green, era una casalinga, mentre suo padre Charles Robert Redford, Sr. era un lattaio e ragioniere di origine irlandese, molto religioso, figlio di Charles Elia Redford e Lena Taylor. Ebbe un fratello, William, nato dal secondo matrimonio del padre. Durante gli anni cinquanta il padre lavorò come contabile per l’industria Standard Oil e la famiglia si trasferì in un quartiere della classe media nella San Fernando Valley. Poco tempo dopo, a sua madre venne diagnosticato un cancro. Redford attraversò a quei tempi un periodo di ribellione. Ciò nonostante amò raccontare storie e disegnare. Un’escursione al parco nazionale di Yosemite fece nascere in lui un intenso amore per la natura, che influenzerà molti suoi film.

Nel 1955 sua madre morì a soli 41 anni d’età. Redford abbandonò gli studi nel 1956 e partì per l’Italia e per la Francia, per provare la vita bohèmienne di un artista. Deluso da tale esperienza, rientrò a Los Angeles nel 1957 e cominciò a bere smodatamente. Quello stesso anno conobbe Lola Van Wagenen, una diciassettenne universitaria dello Utah che abitò nel suo stesso palazzo, con la quale iniziò una relazione che ebbe un’influenza positiva su di lui. Smise di bere e nel 1958 si iscrisse al Prat Institut di New York per studiare arte. Nacque il suo interesse per la sceneggiatura e seguì il consiglio del suo maestro di studiare recitazione per saperne di più sul teatro. Non era mai stato attratto dal mestiere di attore, ma l’esperienza fatta gli piacque molto. (da WikiPedia)