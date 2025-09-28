Due morti in Sicilia per incidenti stradali nelle ultime ore

Condividi questo articolo?

Altre due vittime della strada in Sicilia nelle ultime ore.

Un primo incidente autonomo ieri netta tarda serata a Castelmola, dove il 53 enne imprenditore Giuseppe Carpita ha perso la vita dopo aver sfondato un muretto con il suo fuoristrada. Dopo una caduta nel volo il mezzo si è schiantato contro una casa in costruzione. Indagano i Carabinieri.

Un altro incidente si è verificato a Misilmeri, lungo la SS121 “catanese” nel tratto fra Palermo e Agrigento. A perdere la vita il 51 enne palermitano Salvatore La Barbera. La sua moto Honda è andata a schiantarsi contro un’auto che procedeva in direzione opposta per motivi in corso di accertamento. Per il 51 enne la morte sarebbe stata praticamente immediata.