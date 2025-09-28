Due morti in Sicilia per incidenti stradali nelle ultime ore

Altre due vittime della strada in Sicilia nelle ultime ore.

Un primo incidente autonomo ieri netta tarda serata a Castelmola, dove il 53 enne imprenditore Giuseppe Carpita ha perso la vita dopo aver sfondato un muretto con il suo fuoristrada. Dopo una caduta nel volo il mezzo si è schiantato contro una casa in costruzione. Indagano i Carabinieri.

Un altro incidente si è verificato a Misilmeri, lungo la SS121 “catanese” nel tratto fra Palermo e Agrigento. A perdere la vita il 51 enne palermitano Salvatore La Barbera. La sua moto Honda è andata a schiantarsi contro un’auto che procedeva in direzione opposta per motivi in corso di accertamento. Per il 51 enne la morte sarebbe stata praticamente immediata.


