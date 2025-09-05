Dominate The Water e il campione Gregorio Paltrinieri tornano a Mondello per celebrare la passione per il mare

La spiaggia di Mondello, all’altezza del Charleston, sabato 13 e domenica 14 settembre ospiterà la quarta edizione di Dominate The Water. Ideata dall’atleta olimpico e campione del mondo di nuoto Gregorio Paltrinieri, è molto più di una competizione sportiva. È un progetto culturale e di comunicazione che unisce sport, sostenibilità ambientale e promozione territoriale in un unico format. Due le gare: il Miglio Marino e la 3 km, entrambe inserite nel calendario federale. La tappa di Palermo, del circuito che ha già toccato Piombino, il laghetto dell’Eur di Roma e proseguirà a Cattolica, è organizzata da Asd Olympia ed è supportata dalla Città Metropolitana e dal Comune di Palermo. Il villaggio di DTW ospiterà atleti, tecnici, media e appassionati da tutta Italia che saranno intrattenuti da uno speaker che li aggiornerà sull’andamento delle gare e dalle proposte dei partner presenti.La conferenza stampa di presentazione di Dominate The WaterAlla conferenza stampa di presentazione che si terrà, a Villa Niscemi, in via del Fante a Palermo, mercoledì 10 settembre, alle ore 11,00 parteciperanno il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, l’assessore allo Sport, Alessandro Anello, il campione di nuoto Gregorio Paltrinieri, il presidente di Asd Olympia, Enrico Lo Verde, il general manager di DTW, Claudio Toscano, il project manager Sicilia di DTW, Simone Aiello. Interverrà anche la presidente dell’ordine degli Architetti, Giuseppina Leone. Durante la quarta edizione di Dominate The Water, infatti, sarà donata una targa commemorativa a Iano Monaco, noto architetto palermitano, già presidente dell’Ordine e molto vicino al mondo dello sport e del nuoto, a cui sarà intestata la gara del miglio di domenica 14 settembre.