Di Stefano Dolciaria al Fastuca Fest 2025: il pistacchio D.O.P. è protagonista del gusto e dell’identità siciliana.

Di Stefano Dolciaria partecipa alla IX edizione del Fastuca Fest, in programma a Raffadali dal 18 al 21 settembre 2025, per celebrare il Pistacchio di Raffadali D.O.P., eccellenza del territorio e ingrediente simbolo dell’azienda. Tra le specialità in degustazione, il Panettone al Pistacchio D.O.P. e la Crema spalmabile artigianale. L’evento si inserisce nell’ambito di Agrigento Capitale Italiana della Cultura e Sicilia Regione Europea della Gastronomia 2025. Enzo Di Stefano, cofondatore insieme ai fratelli Settimio e Benvenuto dell’azienda di famiglia e anche presidente di CNA Agroalimentare Sicilia, sottolinea il valore del festival come strumento di promozione del territorio e sostegno all’artigianato locale.

Dal 18 al 21 settembre 2025, Di Stefano Dolciaria parteciperà alla nona edizione del Fastuca Fest, il festival dedicato al Pistacchio di Raffadali D.O.P., eccellenza agroalimentare del territorio siciliano. Un evento che, come ogni anno, si svolge nel cuore di Raffadali, paese d’origine dell’azienda, e che celebra il pistacchio attraverso degustazioni, showcooking, musica, incontri culturali e momenti di approfondimento su agricoltura, salute e sostenibilità.

Presente fin dalla prima edizione, l’azienda Di Stefano rinnova con entusiasmo la sua adesione, in qualità anche di membro attivo del Consorzio di Tutela del Pistacchio di Raffadali D.O.P., portando in degustazione alcuni dei suoi prodotti più rappresentativi: il Panettone al Pistacchio di Raffadali D.O.P., il panettone farcito salato con pesto di pistacchio D.O.P. e la Crema spalmabile al Pistacchio, simboli di una lavorazione artigianale che coniuga la tradizione pasticcera con una ricerca costante sulla qualità delle materie prime. La Di Stefano Dolciaria, inoltre, sta già lavorando alla coltivazione diretta del pistacchio sul territorio di Raffadali, infatti, negli ultimi anni hanno piantato più di 200 alberi.

La partecipazione di Di Stefano Dolciaria assume quest’anno un significato ancora più forte: il Fastuca Fest si inserisce nel calendario di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025 e della nomina della Sicilia come Regione Europea della Gastronomia, rafforzando il legame tra cultura del cibo, valorizzazione del territorio e identità siciliana.

«Il Fastuca Fest rappresenta non solo un’occasione di festa, ma un punto di incontro strategico tra produttori, comunità e istituzioni – dichiara Enzo Di Stefano, cofondatore dell’azienda e presidente di CNA Agroalimentare Sicilia –. Come impresa, sentiamo la responsabilità di essere custodi del nostro territorio, e come CNA, promuoviamo ogni iniziativa che valorizzi le filiere locali, tuteli il lavoro artigiano e crei opportunità reali per i giovani. Raffadali è un centro produttivo vivo, con un grande potenziale di sviluppo. E il Pistacchio D.O.P. ne è il simbolo più autentico.»

La presenza di Di Stefano al Fastuca Fest 2025 si inserisce in una visione più ampia: custodire la cultura del fare, tramandare i saperi, innovare le tradizioni. Il pistacchio, lavorato con rispetto e passione, diventa così non solo un ingrediente, ma il filo conduttore di un racconto collettivo: quello della Sicilia che innova senza dimenticare le proprie radici.

DI STEFANO DOLCIARIA

La storia della Di Stefano inizia nel 1986 quando Paolo Di Stefano avvia – insieme ai figli Enzo, Benvenuto e Settimio –– un piccolo laboratorio di pasticceria artigianale a conduzione familiare. A Raffadali (nei pressi di Agrigento), che in arabo vuol dire “villaggio eccellente”, prepariamo ancora prodotti unici – panettoni, creme, colombe e marmellate – rifacendoci alle ricette della più antica tradizione dolciaria italiana e siciliana, aggiungendoci solo ingredienti genuini e accuratamente selezionati. A cosa sono dovuti il successo e l’apprezzamento da parte dei clienti? Alla cura in maniera rigorosa, e con le nostre mani, di ogni fase della preparazione: dalla miscelazione degli ingredienti al confezionamento. Ai nostri NO (no emulsionanti; no conservanti; no a tutto il superfluo in ricetta) che sono diventati i SI del mercato e di chi sceglie i prodotti Di Stefano. Alla costante ricerca in campo alimentare e allo spirito innovativo, che ci hanno permesso di ampliare la nostra offerta, anche andando contro i luoghi comuni. Ad esempio, quello secondo cui il panettone artigianale si produce solo a Milano.