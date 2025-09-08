Danilo Rea e Pino Ninfa chiudono la rassegna Nike Teatro al Parco Archeologico di Naxos Taormina

Condividi questo articolo?

La rassegna Nike Teatro si conclude giovedì 11 settembre alle 22.00, al Parco Archeologico di Naxos Taormina, con un evento speciale che celebra il Mediterraneo attraverso il dialogo tra musica e immagini.

Protagonisti della serata, che avrà ingresso gratuito, saranno Danilo Rea, uno dei più grandi pianisti italiani e Pino Ninfa, fotografo capace di raccontare con i suoi scatti atmosfere sospese e ricche di memoria.

Il pianoforte di Rea, in un autentico processo di improvvisazione, commenterà ogni fotografia lasciandosi ispirare dal momento. Le immagini di Ninfa accompagneranno lo spettatore in un viaggio che attraversa le feste religiose nel Mediterraneo, la Sicilia del ’900, Matera, Palermo, i siti archeologici dell’area mediterranea e la Puglia.

Un racconto evocativo e intenso che restituisce l’essenza di un tempo senza fretta: un tempo che può durare a lungo o dissolversi in un attimo.

La rassegna Nike Teatro è realizzata con la direzione artistica di Simona Celi e con la direzione del Parco Archeologico di Naxos Taormina di Orazio Micali.

Un appuntamento imperdibile per vivere un’esperienza unica, in cui la forza evocativa della musica e delle immagini si fondono per rendere omaggio al patrimonio culturale mediterraneo.

Nella foto, Rea e Ninfa