Dal 25 settembre all’1 ottobre Freddie Mercury rivive nei cinema siciliani con “QUEEN. ROCK MONTREAL”

RIVIVE AL CINEMA CON

“QUEEN. ROCK MONTREAL”

UN CONCERTO LEGGENDARIO

Lo storico show del 1981

Dal 25 settembre all’1 ottobre

ARRIVA NELLE SALE COME EVENTO SPECIALE PER NEXO STUDIOS

restaurato in 4k e audio Dolby Atmos

La straordinaria performance dell’epoca con audio rimasterizzato

per rivivere sul grande schermo tutto il carisma e l’energia di una delle rock band più amate al mondo!

A 50 anni dall’uscita di “Bohemian Rhapsody”, l’iconico brano dei Queen, Freddie Mercury rivive nello storico show del 1981 “QUEEN. ROCK MONTREAL” che arriva al cinema come evento speciale per Nexo Studios, solo dal 25 settembre all’1 ottobre.

Restaurato in 4K e con audio Dolby Atmos, il film-concerto rappresenta l’opportunità unica per rivivere sul grande schermo il grande carisma di Freddie Mercury e dei Queen. Un’esperienza cinematografica che restituisce tutta l’energia e la magia del leggendario show del 1981 al Forum di Montréal, durante il celebre The Game Tour.

Nel novembre del 1981, mentre “Under Pressure” raggiungeva la vetta delle classifiche britanniche, i Queen approdavano a Montréal dopo una serie di concerti in Giappone e un trionfale tour da record in America Latina. Quel concerto fu l’unico della band mai registrato interamente su pellicola. Con la regia attenta delle camere e un suono impeccabile, la band offrì una delle sue performance più memorabili. In scaletta alcuni dei brani più amati del repertorio Queen: da “Bohemian Rhapsody” a “Somebody To Love”, da “Another One Bites The Dust” alla prima, storica esecuzione live di “Under Pressure”.

Un’occasione unica per vedere e ascoltare i Queen sul grande schermo nella migliore qualità possibile, riscoprendo così l’immenso repertorio di una carriera straordinaria e irripetibile.

“QUEEN. ROCK MONTREAL” è distribuito in esclusiva nei cinema italiani da Nexo Studios in collaborazione con i media partner Radio DEEJAY, Radio Capital, MYmovies e in collaborazione con Barley Arts.

In Sicilia aderiscono i seguenti cinema:

Bagheria Nuovo Capitol Belpasso The Space Paceco Empire Cinemas Le Saline Trapani Palermo Metropolitan Partinico Empire Ragusa Madison Cinemas