“Da Nino Rota a Ennio Morricone” la Soundtrack Sicily Orchestra al Teatro Tina Di Lorenzo di Noto

– Sabato 20 settembre alle 20:30, al Teatro Tina Di Lorenzo di Noto (Siracusa), la Soundtrack Sicily Orchestra diretta dal Maestro Paolo Vivaldi presenta lo spettacolo “Da Nino Rota a Ennio Morricone”. Il Direttore Vivaldi, uno degli allievi prediletti di Ennio Morricone, ha collaborato con il Maestro per la stesura di diverse colonne sonore, raccogliendone l’eredità artistica e musicale.

Un viaggio musicale che attraversa la straordinaria produzione di due giganti della musica da film, entrambi premi Oscar, capaci di lasciare un segno indelebile nella storia della settima arte. Le loro composizioni hanno saputo emozionare generazioni di spettatori e continuano a essere un’eredità viva per il futuro.

Questo evento è a cura dell’Associazione Concerti Città di Noto, presieduta da Rina Rossitto, con la direzione artistica di Ugo Gennarini.

Fra le musiche in programma (del compositore Nino Rota), ci saranno 8 e mezzo, Amarcord, La dolce vita, Il Padrino, Romeo e Giulietta, La Strada, Il Gattopardo. Per Ennio Morricone, C’era una volta in America, Il buono, il brutto e il cattivo, Mission, Metti una sera a cena.