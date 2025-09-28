Condividi questo articolo?

Da Custonaci la sfida all’Europa: le comunità territoriali come antidoto alla globalizzazione. È questo il messaggio forte lanciato dalla tredicesima edizione della Giornata Tricolore, che ha trasformato il borgo trapanese in laboratorio nazionale per ripensare il futuro dell’Italia partendo dalle sue radici più autentiche.

Organizzato dal Centro Studi Dino Grammatico presso la Sala Conferenze di Villa Zina Park Hotel, l’evento ha riunito importanti esponenti del panorama politico nazionale, tra cui l’On. Michele Rallo, l’On. Giuseppe Bica, i senatori Raoul Russo e Roberto Menia, il giornalista Massimo Magliaro, con la moderazione dell’On. Livio Marrocco, presidente della Fondazione Nova Civitas.

Tra i relatori ha preso parte Fabrizio Fonte, presidente del Centro Studi Dino Grammatico e sindaco di Custonaci.

Il convegno ha affrontato una delle sfide più attuali: il ruolo delle piccole patrie e delle comunità territoriali intese come tessuto connettivo della nazione. Di fronte alla competizione tra dimensione globale e locale, queste realtà subiscono gli effetti di spopolamento, disinvestimento e marginalizzazione economica.

“Dobbiamo valorizzare l’insieme di relazioni, storie e identità che caratterizzano questi territori“, ha dichiarato Livio Marrocco, presidente della Fondazione Nova Civitas “per offrire all’Europa un modello di sviluppo alternativo basato sulle specificità locali“.

Fabrizio Fonte, presidente del Centro Studi Dino Grammatico, ha sottolineato come questa edizione abbia confermato l’efficacia della manifestazione: “Il dibattito si è sviluppato con vivacità e dinamismo, vedendo confrontarsi figure di primo piano che, convergono verso una visione condivisa del futuro nazionale“.

La rassegna dimostra come da Custonaci possa irradiarsi un dibattito di respiro nazionale, trasformando una realtà periferica in centro propulsore di idee.

Il Senatore di Fratelli d’Italia Raoul Russo ha delineato l’approccio dell’esecutivo: “L’Italia è storicamente la patria dei mille comuni e delle identità territoriali specifiche che convergono nell’unità nazionale“.

Russo ha enfatizzato la necessità di coniugare tradizione e modernità, mantenendo saldi i valori fondamentali – famiglia, patria, spiritualità – pur confrontandosi con le sfide contemporanee attraverso politiche mirate di rivitalizzazione delle aree interne, “in una logica che proietti la forza dei territori verso orizzonti più ampi“.

L’On. Giuseppe Bica, deputato regionale di Fratelli d’Italia ha dichiarato: “Le piccole patrie rappresentano la terra dei padri, depositaria del nostro vissuto culturale e identitario“.

La Giornata Tricolore 2025 ha ribadito la propria vocazione di laboratorio progettuale, proponendo le comunità locali non solo come patrimonio da preservare, ma come paradigma innovativo di sviluppo sostenibile e partecipativo da proporre anche oltre i confini nazionali.

L’appuntamento per la quattordicesima edizione consoliderà il ruolo di Custonaci come osservatorio privilegiato sulle dinamiche territoriali e l’evoluzione dell’identità nazionale.