Cyberattacco aeroporti europei: ancora caos e ritardi a Heathrow, Bruxelles e Berlino

Registrati nuovi ritardi e cancellazioni. Gli scali hanno invitato i passeggeri a verificare lo stato dei voli prima di partire

Altra giornata di caos negli aeroporti europei, dopo il presunto attacco informatico ai sistemi di check-in. Londra Heathrow, Bruxelles e Berlino hanno registrato oggi nuovi ritardi e cancellazioni a seguito del blocco del software di registrazione passeggeri di Collins Aerospace, colpito da un “incidente di natura informatica”. Dalla serata di venerdì le compagnie aeree sono state costrette a tornare al check-in manuale, con oltre 70 voli cancellati tra sabato e domenica e centinaia di partenze in ritardo.

Gli scali hanno invitato i passeggeri a verificare lo stato dei voli prima di partire e a non presentarsi troppo in anticipo. “Brussels Airport ha chiesto alle compagnie aeree di cancellare la metà dei voli in partenza previsti per lunedì 22 settembre, poiché Collins Aerospace non è ancora in grado di garantire una nuova versione sicura del sistema di check-in – viene precisato in un comunicato – Raccomandiamo ai passeggeri di verificare lo stato del loro volo prima di recarsi in aeroporto e di presentarsi solo se il volo è confermato”. A Berlino attese prolungate ai banchi, mentre Heathrow ha rafforzato il personale per gestire l’emergenza.