Custonaci: “Piccole Patrie” – Le comunità dei territori per la nuova Italia» all’edizione della «Giornata Tricolore»

Si terrà a Custonaci (Trapani), sabato 27 settembre (ore 10.00) presso la Sala Conferenze di Villa Zina Park Hotel, la tradizionale «Giornata Tricolore», che in questa tredicesima edizione ha per tema «Piccole Patrie – Le comunità dei territori per la nuova Italia».

La «Giornata Tricolore 2025», organizzata come di consuetudine dal «Centro Studi Dino Grammatico», intende per l’edizione 2025 accendere i riflettori sui territori, intesi come «Piccole Patrie» che, nel contribuire alla crescita complessiva dell’Italia, possono rappresentare, al contempo, una valida risposta alle perverse dinamiche attivate dai fenomeni globali.

Attualmente sentirsi parte di una comunità è, infatti, sempre più complicato e resta realizzabile soltanto a condizione di nutrirsi di quel senso di appartenenza, che le identità locali per ovvie ragioni riescono tutto sommato ancora a preservare. Tuttavia oggi proprio questa parte significativa dell’Italia “silenziosamente” sta scomparendo, per la mancanza di servizi, per la fragilità del territorio e proprio per il venir meno di quelle comunità che di norma la abitano e la vivono.

È questa la sorte che, negli ultimi decenni, sta interessando molte aree della Penisola, territori esclusi dalle grandi direttive di sviluppo del Paese, sebbene ricchi di storia e di tradizioni. Si tratta, in definitiva, proprio di quelle le «Piccole Patrie» che, se opportunamente valorizzate, potrebbero piuttosto rappresentare un fondamentale cardine su cui costruire una rete di modelli di sviluppo per l’intera Nazione, costruendo occasioni concrete per realizzare di fatto un’unica grande comunità. Alla manifestazione, come di consueto, saranno presenti numerosi esponenti del panorama politico e culturale italiano.