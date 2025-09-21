“Cous Cous Fest”: Wijdane Merdad vince il Campionato italiano di cous cous

Condividi questo articolo?

San Vito Lo Capo (TP) – E’ Wijdane Merdad, chef di origine marocchina che lavora al “Ristorante Contanima” del Park Hotel Laurin di Bolzano, la vincitrice della nona edizione del Campionato italiano di cous cous Conad, che si è svolto nell’ambito del Cous Cous Fest che si svolge a San Vito Lo Capo fino a domenica 28 settembre.

Insieme alla chef sanvitese Angela Abrignani, Wijdane rappresenterà l’Italia al Bia cous cous world championship, il Campionato del mondo di cous cous che prenderà il via giovedì 25 settembre.

Wijdane Merdad si è imposta sugli altri tre concorrenti: Antonino Mineo di Bagheria,

la genovese Tea Orizio e Simone Cardillo, dalla provincia di Frosinone, con una ricetta di cous cous dolce con crumble di anacardi, amlou e spuma di yogurt.

La chef è stata premiata dal sindaco di San Vito Lo Capo, Francesco La Sala, da Francesco Avanzini, Direttore Generale Conad e da Danilo Toppetti, Amministratore delegato di PAC 2000A Conad sul palco di piazza Santuario.

La ricetta di Wijdane Merdad ha conquistato anche il premio speciale Bia per l’originalità, consegnato da Luciano Pollini, consulente di Bia cous cous. E’ andato invece alla ricetta di Simone Cardillo, una cous cous cake salata, il premio sostenibilità promosso da UniCredit, consegnato da Renato Mancini, Responsabile area retail Trapani di UniCredit.

A vincere il Next Generation Student Contest Conad, la gara rivolta agli studenti degli Istituti alberghieri di tutta Italia, è stata invece Nicoleta Celac, 18 anni, che frequenta l’Istituto Professionale per i servizi alberghieri di Assisi con un cous cous al nero di seppia con tartare di salmone, avocado e mangao. A consegnarle il premio Francesco Cicognola direttore generale PAC2000A Conad.

La giuria tecnica, presieduta da Letizia Casuccio, Direttore generale di CoopCulture è stata composta dai giornalisti ed esperti di cucina: Nino Amadore, Chiara Pulizzotto del Gambero Rosso, dallo chef Giovanni Torrente, da Giovanni Anania, direttore marketing di Pac2000a-Conad e Matteo Capelli, direttore amministrazione finanza e controllo di Conad – ha assegnato anche due premi speciali.

Il programma del Cous Cous Fest prosegue oggi con i cooking di Nicola Bandi, dell’Osteria Il Moro di Trapani, Leonardo Paterna del ristorante Ittico, Osteria di Mare di San Vito Lo Capo e di Pietro Adragna, concorrente di Masterchef 2022. Stasera il concerto gratuito di Mydrama e Yosef, giovani voci di X Factor.

Nella foto, Luciano Pollini consegna premio originalita a Wijdane Merdad