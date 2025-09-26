Cous Cous Fest: stasera si annunciano finalisti del Campionato del mondo e il concerto dei Gemelli Diversi

Condividi questo articolo?

Stasera, venerdì 26, i finalisti del Campionato del mondo e il concerto gratuito dei Gemelli Diversi

Stasera il Cous Cous Fest di San Vito Lo Capo vivrà un momento cruciale: durante la serata saranno infatti annunciati i tre finalisti del Bia Cous Cous World Championship, che accedono all’ultima fase della competizione mondiale in programma sabato 27 settembre.

Un traguardo ambizioso che mette in palio il titolo di campione del mondo del cous cous, e che porterà in scena il meglio delle tradizioni gastronomiche internazionali. Tra gli altri appuntamenti, alle ore 19 l’Amadori wellness on the beach, la lezione di yoga gratuita sulla spiaggia di San Vito Lo Capo a cura di Gabriela Sofia Flores. Allo stesso orario, al Bia Theatre sarà presentato uno Special Charity Cooking Show: insieme, gli chef Filippo La Mantia e Cesare Battisti reinterpreteranno ricette a “spreco zero”, in un momento di cucina solidale a sostegno di Medici Senza Frontiere.

Il pubblico potrà fare una donazione durante l’evento. E infine, la serata culminerà con un grande evento musicale: alle 23:00, il concerto gratuito dei Gemelli Diversi sul palco spiaggia trasformerà San Vito Lo Capo in una grande festa finale. Un momento di musica, energia e partecipazione collettiva che chiuderà in bellezza la serata.