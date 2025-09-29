Conclusa la Decima Edizione del Festival della Birra e dello Street Food Regionale a Gravina di Catania

Condividi questo articolo?

Migliaia i visitatori hanno affollato gli stand per la conclusione della Decima Edizione del Festival della Birra e dello Street Food Regionale a Gravina di Catania

Il “Festival della Birra e dello Street Food Regionale” di Gravina di Catania si è concluso con grande successo, celebrando la decima edizione con un finale spettacolare. L’evento, ormai punto di riferimento per tutta la Sicilia orientale, ha attirato migliaia di visitatori grazie a un mix vincente di gastronomia, buona birra, arte e cultura.

“Siamo assolutamente felici per un evento caratterizzato da tantissime iniziative culturali, artistiche e gastronomiche che ha incontrato la soddisfazione ed il piacere di migliaia di persone- spiega l’addetta alla comunicazione della “Sicili Eventi” Barbara Pennisi – è stato allestito un format di grande importanza con tantissime innovazioni ma rendendo sempre protagonista una vasta gamma di birre locali e artigianali”.

La manifestazione è stata organizzata da “Sicili Eventi” in collaborazione con la Fiva Confcommercio (attraverso il presidente della sezione di Catania Arturo Coglitore), il centro commerciale Katanè e con il patrocinio del comune di Gravina di Catania .

“Abbiamo preso un impegno serio e concreto, con risultati che ci hanno ampiamente ripagato dei tanti sforzi compiuti, per realizzare un festival unico nel suo genere – sottolinea il presidente della Fiva Confcommercio sezione di Catania Arturo Coglitore– vorrei ringraziare tutti gli stendisti, il personale, il Sindaco di Gravina Giammusso, l’amministrazione comunale, il centro commerciale Katanè, lo staff e ogni singolo componente di questo festival che, con passione e tanta dedizione, ha reso possibile tutto questo”.

Presentatori di questa edizione sono stati Ruggero Sardo e Paola Parisi.

“Anche quest’edizione va in archivio con grande soddisfazione di tutti grazie alla lungimiranza, alla perseveranza e alla passione di tantissimi imprenditori del nostro territorio -dice il Presidente della Commissione Sviluppo Economico di Gravina di Catania Mirko Marcantonio – un evento, fondato da mio padre Franco Marcantonio, che ha raccolto un boom incredibile di presenze grazie al giusto mix di tradizione e innovazione.