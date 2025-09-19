Comune di Catania e AMTS hanno presentato i nuovi autobus elettrici

Condividi questo articolo?

Questa mattina, venerdì 19 settembre, nel Piazzale Serafino Famà (già Piazzale Sanzio) del capoluogo etneo, il Comune di Catania e l’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania S.p.A. hanno presentato ufficialmente alla stampa e ai cittadini i nuovi autobus elettrici acquistati con i fondi del PNRR (D.Min.Infr. n° 530 del 23/12/2021) e già messi in dotazione alla propria flotta.

Si è trattato di un altro momento significativo per tutta la mobilità sostenibile catanese, all’insegna dell’innovazione e della qualità del servizio di AMTS per la città di Catania. All’incontro di presentazione, infatti, sono intervenuti: il sindaco di Catania, Enrico Trantino, il vicesindaco, Paolo La Greca, l’assessore alle Politiche comunitarie, Sergio Parisi, e il presidente di AMTS, Salvatore Vittorio, assieme a tutto il Cda dell’Azienda partecipata del Comune, ai dirigenti e ai funzionari AMTS.

Tutti i mezzi acquistati sono Full Electric e presentano caratteristiche assolutamente innovative, sia in ambito meccanico che nel design. Infatti, le tipologie acquistate sono le seguenti:

Autobus autosnodati da 18 metri, modello che giunge per la prima volta a Catania, con una capienza di circa 150 posti. Ne sono stati acquistati 10 e sono già stati consegnati. Saranno operativi soprattutto sulle linee ad alta densità di traffico urbano, dunque principalmente per le Linee Alibus e Brt, oltre che nel periodo estivo per la Linea D.

Autobus lunghi da 12 metri, con una capienza di circa 100 posti. Ne sono stati acquistati 32. Saranno utilizzati nelle linee di forza, a supporto della flotta esistente, in parte già elettrica.

Autobus corti da 8 metri, con una capienza di circa 50 posti. Ne sono stati acquistati 70, ne sono stati consegnati già 50 e ne rimangono ancora 20 da consegnare. Saranno utilizzati sulle linee ordinarie.

Minibus da 6 metri, con una capienza di circa 20 posti. Ne sono stati acquistati 10. Verranno impiegati principalmente su percorsi interni, come quello del cimitero di Catania, nelle linee on demand e per le Circolari di quartiere.

Tutte le vetture nuove sono alimentate dalla centrale di ricarica di AMTS, e in parte dunque anche dal fotovoltaico. Il loro impiego consentirà un abbattimento notevole di emissioni di CO2 (che, lo ricordiamo, va sempre calcolata in ambito globale) e di inquinanti in ambito urbano (di fatto, azzerandoli).

La Rimessa AMTS della zona industriale, meglio nota come R8, inoltre, dispone già di circa 40 apposite colonnine di ricarica dei mezzi elettrici, e ne risultano in corso di realizzazione altre 100, a cui a breve si andranno ad aggiungere anche i Sistemi di ricarica veloce di tipo Opportunity realizzati direttamente ai capilinea Due Obelischi, Nesima e Famà. Questo per consentire maggiore autonomia ai mezzi full electric durante il loro servizio in città.