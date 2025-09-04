CLEMENTIA: dal 5 settembre in radio e sui digital store “DISORDINE” il nuovo singolo

Condividi questo articolo?

Da venerdì 5 settembre 2025 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Disordine” (Up Music), il nuovo singolo di Clementia. Disordine” è una canzone che descrive un dialogo tra l’artista ed un maglione stropicciato lasciato in disordine su una poltrona. Lui giudica l’artista e la biasima per il suo disordine, ma lei ribatte che il caos non le pesa e che anzi le consente di ritrovarsi sempre in mondi diversi da quelli convenzionali.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Disordine”: “Il mio disordine è la mia opera d’arte. A chi mi vuole più ordinata, più adulta, più come “dovrebbe essere” rispondo che ho imparato ad amare quello che sono, anche il mio disordine.”

Biografia

Elisa Zamboi, in arte Clementia, è una giovane salentina nata nel 1993, con una solida e affettuosa famiglia alle spalle. Diplomata al liceo classico, dopo un anno di università ha deciso di intraprendere la carriera militare, che l’ha portata a vivere esperienze in diverse regioni d’Italia, da Nord a Sud fino alle isole, dove ha costruito numerose amicizie. Elisa è una grande appassionata di sport, scrittura e musica, passioni che arricchiscono il suo percorso personale e professionale. Nel 2025 ha incontrato Up Music, con cui ha dato vita al suo singolo intitolato Disordine, che dal 5 settembre sarà distribuito sui digital stores e in radio.