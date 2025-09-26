Città Metropolitana di Messina: parte dell’archivio di Salvatore Quasimodo trasferito a Roccalumera

Condividi questo articolo?

Siglato ieri a Palazzo dei Leoni, un accordo che segna un passo decisivo nella valorizzazione del patrimonio culturale legato a Salvatore Quasimodo, premio Nobel per la Letteratura.

Il sindaco metropolitano di Messina Federico Basile e il sindaco di Roccalumera Giuseppe Lombardo, alla presenza del direttore generale dell’Ente Giuseppe Campagna, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa che prevede il trasferimento di una parte dell’archivio del poeta dall’ente metropolitano all’Antica Filanda di Roccalumera, luogo fortemente simbolico per la storia della comunità jonica.

L’intesa, della durata di cinque anni e rinnovabile, mantiene la titolarità dell’archivio alla Città Metropolitana di Messina, mentre sarà il Comune di Roccalumera a farsi carico della custodia e della valorizzazione dei materiali, garantendone conservazione e sicurezza. In programma esposizioni a rotazione, mostre tematiche ed eventi culturali destinati a rafforzare il legame tra il territorio e la figura del poeta, nato a Modica ma cresciuto proprio a Roccalumera, dove la famiglia si trasferì pochi giorni dopo la sua nascita.

La scelta di collocare i documenti, i libri e i cimeli nell’Antica Filanda rientra in una più ampia strategia di promozione dei beni culturali, con l’obiettivo di ampliare la fruizione pubblica e creare un polo museale capace di attrarre turismo culturale e generare nuove opportunità di crescita per il territorio.

Soddisfazione è stata espressa dai rappresentanti istituzionali al termine della firma. «Con questo accordo – ha dichiarato Basile – rafforziamo la missione della Città Metropolitana di rendere il patrimonio culturale sempre più vicino a cittadini e visitatori. Quasimodo è un simbolo universale e la sua eredità deve essere conosciuta e condivisa».

Per Lombardo si tratta di «un momento di grande orgoglio per la comunità di Roccalumera, che custodisce le radici familiari e affettive del poeta. Accogliere parte del suo archivio significa restituire al territorio un pezzo importante della sua storia».

Infine, Campagna ha sottolineato come «la collaborazione tra istituzioni sia la chiave per valorizzare al meglio il patrimonio culturale. L’archivio offrirà nuove prospettive di studio e di fruizione, avvicinando Quasimodo alle nuove generazioni».

Con questa intesa, Messina e Roccalumera si candidano a diventare un punto di riferimento nazionale per la memoria e la diffusione dell’opera di uno dei maggiori poeti italiani del Novecento, coniugando tutela, innovazione e promozione culturale.

Nella foto. Da sin.Campagna, Basile e Lombardo