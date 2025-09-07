Catania, oggi: LA CARMEN–Je sius defilmè-Fashion show per i 150 anni della Carmen di Georges Bizet

Condividi questo articolo?

organizzato dall’ Accademia di Belle Arti di Catania – JoyHub via Scuto Costarelli, 26

Oggi, domenica 7 settembre alle ore 19.00, in occasione del 150° anniversario della prima rappresentazione della Carmen di Georges Bizet, il palcoscenico del JoyHub via Scuto Costarelli, 26 a Catania si trasforma in passerella con La CARMEN – Je suis defilmè, un evento che unisce moda, musica e teatro.

Gli studenti del Triennio e del Biennio del corso di Fashion Design dell’Accademia di Belle Arti di Catania reinterpretano la celebre opera raccontando personaggi e atmosfere attraverso le diverse declinazioni della moda: prêt-à-porter, haute couture e costume. Trame e orditi diventano narrazione visiva, dando vita a un racconto che intreccia creatività e sperimentazione. In passerella saranno presentati 113 abiti di prêt-à-porter, 14 costumi per lo spettacolo e 42 creazioni di haute couture.

L’evento è promosso dal corso di Fashion Design, a cura di Flavia Lecci con Daniela Maria Costa e Maria Liliana Nigro, con il contributo del corso di Fotografia (coordinamento di Egidio Liggera) e del corso di Scenografia (coordinamento di Massimo Savoia). Regia e direzione artistica di Viviana Santanello.

Un omaggio alla forza rivoluzionaria di Carmen, che ancora oggi continua a ispirare linguaggi e forme artistiche, trasformandosi in stile, visione e moda.

