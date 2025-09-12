Catania. “Circolo degli Artisti”: “The Show Must Go On” con Paolo Vivaldi

Condividi questo articolo?

Tutto pronto per l’evento dell’anno, organizzato e promosso dal “Circolo degli Artisti”, diretto da Federica Cappelletti, dal titolo “The Show Must Go On”, con Paolo Vivaldi al Pianoforte, Massimo Macrì al violoncello, Alessandro Sartini alla tastiera elettronica. Special guest Giovanna Gemma.

Dalle note dei Genesis ai capolavori di Morricone, dai Queen ai Pink Floyd in un viaggio musicale, senza confini, nel cuore di Catania: Afrobar.

Protagonista Paolo Vivaldi, considerato un punto di riferimento per la musica emozionale, musicista di talento con un centinaio di opere all’attivo tra teatro, televisione, cinema e discografia. Paolo Vivaldi è apprezzato compositore di colonne sonore e musica classica moderna. Tra le sue parole celebri, il Maestro Ennio Morricone, suo fedele riferimento, ha scritto: “Paolo è un grande che sarà capito dopo qualche tempo. Come al solito la gente è sorda”. Paolo Vivaldi ha ricevuto il Premio Sonora, l’unico riconoscimento italiano e internazionale esclusivo per i compositori di musiche da film, patrocinato, tra gli altri, dalla Presidenza della Repubblica Italiana.

L’evento straordinario, si svolgerà, domenica 14 settembre 2025, nella splendida cornice dell’Afrobar a Catania, alle ore 20:30. Il programma farà un viaggio sonoro tra Genesis, Pink Floyd, Queen e Ennio Morricone. Un’occasione unica per ascoltare musica emozionale eseguita da una formazione di alto livello.

Con Paolo Vivaldi al pianoforte, Massimo Macrì, virtuoso violoncellista di fama. Come primo violoncello ha suonato nelle orchestre dell’Arena di Verona, Rai di Milano, Rai di Roma, Nazionale di S. Cecilia, Filarmonica della Scala, Sinfoniche di Barcellona e Tenerife, con la Bayerisches Rundfunk Orchester di Monaco. È primo violoncello solista dell’OSN Rai. Ha suonato sotto la direzione dei più importanti direttori d’orchestra del nostro tempo come Bernstein, Bychkov, Conlon, Chailly, Giulini, Inbal, Maazel, Mehta, Prêtre, Sawallisch, Sinopoli, Tate, anche nei grandi ‘assolo’ del repertorio lirico sinfonico.

Chiude il trio, Alessandro Sartini, reconocido tastierista elettronico, che ha acquisito un elevato livello di competenza, abilità e prestigio nel suo campo, tanto da essere ampiamente noto e rispettato dalla comunità musicale per le sue capacità tecniche, la sua creatività nel creare e modificare i suoni, e la sua maestria nell’utilizzo di vari strumenti. entrambi parte integrante della formazione live.

Special guest, Giovanna Gemma, splendida voce rinomata nel panorama italiano, apprezzata per la versatilità e la lettura espressiva, arricchendo l’ensemble con una presenza scenica di alto livello, vocalist nota per la collaborazione con Mario Biondi e tanti altri, offrendo una lettura vocale che arricchisce l’ensemble.