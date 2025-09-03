Caso Grillo jr, salta sentenza: grave lutto per presidente della Corte

Condividi questo articolo?

Rinviata al 22 settembre. Morto il figlio 20enne del giudice Contu. Questa mattina erano previste le ultime controrepliche della difesa dei quattro imputati

Per un improvviso grave lutto che la notte scorsa ha colpito il presidente del collegio, salta oggi la sentenza del processo per presunto stupro di gruppo a carico di Ciro Grillo e di suoi tre amici nei confronti di una studentessa italo-norvegese. Questa mattina erano previste le ultime controrepliche della difesa dei quattro imputati. E subito dopo il collegio, presieduto da Marco Contu, si sarebbe dovuto ritirare in camera di consiglio per emettere la sentenza.

Sentenza rinviata al 22 settembre

La sentenza è stata rinviata al prossimo 22 settembre. L’udienza si aprirà alle 10.30 per le controrepliche delle difese e poi i giudici si ritireranno in camera di consiglio. Lo ha deciso la giudice a latere del processo, Marcella Pinna, dopo avere annunciato il rinvio per il lutto di Contu, che ha perso il figlio 20enne.

La Procura ha chiesto la condanna a nove anni per Ciro Grillo, Francesco Corsiglia, Vittorio Lauria ed Edoardo Capitta. L’udienza è stata aperta e subito rinviata.

