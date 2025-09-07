Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati, da oggi la Chiesa ha due nuovi santi

Condividi questo articolo?

Canonizzazione a San Pietro per il 15enne morto nel 2006 e per il giovane alpinista e terziario domenicano torinese morto nel 1925 a 24 anni

Da oggi la Chiesa avrà due nuovi santi: Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati. Il Papa, dalle 10 sul sagrato della Basilica di San Pietro, presiede la celebrazione eucaristica e il rito della canonizzazione dei Beati. Presenti le delegazioni ufficiali dall’Italia, dalla Gran Bretagna, dalla Polonia e dall’Ordine di Malta. Con il Papa concelebrerano 36 cardinali, 270 vescovi e più di 1700 sacerdoti. Presenti i famigliari di Acutis, il ‘patrono’ di Internet, e i discendenti di Frassati. All’altare un frammento di cuore come reliquia di Acutis, per Frassati un pezzo di indumento.

Sulla facciata della Basilica vaticana campeggiano due ritratti. A sinistra, in giacca e cravatta, c’è Frassati, giovane alpinista e terziario domenicano torinese morto nel 1925 all’età di 24 anni per una meningite virale. A destra, con una maglietta rossa, quello di Acutis, studente milanese morto nel 2006 a 15 anni per una leucemia fulminante.

Carlo Acutis (1991-2006) e Pier Giorgio Frassati (1901-1925) rappresentano due modelli di fede e santità per il terzo millennio: Carlo Acutis, il ‘patrono’ di Internet, attraverso il linguaggio del digitale, Pier Giorgio Frassati con un impegno profondo nella carità sociale e nella spiritualità. Dalle prime ore del mattino, migliaia i fedeli in coda per entrare a Piazza San Pietro.

I miracoli attribuiti a Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati

Papa Leone: “Oggi festa bellissima per tutto il mondo”

“Buongiorno a tutti, buona domenica, benvenuti”. Il Papa si è affacciato sul sagrato della Basilica a sorpresa prima della celebrazione. “Fratelli e sorelle, – ha detto a braccio – oggi è una festa bellissima per tutto il mondo. Prima di iniziare la solenne celebrazione volevo fare un saluto a tutti voi perché è anche un giorno di molta gioia. Saluto tanti giovani e ragazzi venuti per la messa, veramente una benedizione del Signore”.

“Siete venuti da diversi Paesi – ha proseguito il Papa – un dono di fede che vogliamo condividere. Spero poi di venire a salutarvi in piazza. Saluto i famigliari dei due beati quasi santi. I vescovi e i sacerdoti. Azione Cattolica. Ci prepariamo per la celebrazione col cuore aperto e sentiamo tutti nel cuore che Pier Giorgio e Carlo hanno vissuto amore per Gesù a Cristo soprattutto nei poveri. Grazie per essere qui”.

Le misure di sicurezza a San Pietro

Scattate a San Pietro tutte le misure di sicurezza per la messa di canonizzazione. Poco prima delle sei già numerosi fedeli avevano raggiunto i varchi di prefiltraggio allestiti nel corso della notte in attuazione del piano di sicurezza messo in campo dalla questura di Roma per l’accesso all’area riservata prossima alla piazza.

L’allestimento del dispositivo è iniziato nel corso della notte, per far sì che dalle prime ore della mattina tutto fosse pronto per accogliere i pellegrini e consentire alle sei di questa mattina l’apertura dei varchi.

Poco dopo le 7, oltre 12mila persone avevano già fatto ingresso all’interno di Piazza San Pietro dopo aver superato i controlli a cura delle forze di polizia. L’afflusso sta proseguendo in maniera ordinata con una rimodulazione che i dirigenti della Questura stanno attuando in base al congestionamento delle varie direttrici di accesso al fine di rendere più fruibile il percorso di ingresso all’interno dell’area della Piazza e dell’area riservata più esterna.