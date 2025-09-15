CAMILLA: dal 19 settembre sui digital store e in radio “ATLANTIDE” il nuovo singolo

Condividi questo articolo?

Dal 19 settembre 2025 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “Atlantide”, il nuovo singolo di Camilla.

“Atlantide” è un brano che prende ispirazione dal mito dell’omonima leggendaria città perduta per raccontare un amore ostacolato e giudicato dalla società. I protagonisti, come gli studiosi che cercano di scoprire il mistero di Atlantide, inseguono la libertà di esprimere il proprio amore apertamente. Il ritornello, con versi come “tu sei per me casa mia, sinergia, un viaggio nella fantasia, un caffè caldo di mattina”, esprime la genuinità e l’intimità di questo amore, che può manifestarsi solo in privato, lontano dagli occhi indiscreti del mondo.

Nonostante le difficoltà, i protagonisti non si arrendono e cercano di fuggire dalla prigione invisibile dei giudizi esterni, ascoltando solo la voce del loro cuore. Il sound del brano è un mix di pop, elettronica e reggaeton, con una linea vocale che passa da momenti delicati e intimi a ritornelli più ricchi e coinvolgenti. Pur essendo un pezzo ritmato e ballabile, “Atlantide” porta con sé una velata malinconia, la nostalgia di una libertà ancora da conquistare e il desiderio di vivere un amore senza paura.

Biografia

Camilla Ricchiuti in arte Camilla è una giovane artista abruzzese che ha iniziato la sua formazione musicale all’età di otto anni, quando ha iniziato a studiare chitarra e flauto traverso. Tuttavia, è stato il canto a diventare la sua vera passione, e a nove anni aveva già capito che sarebbe stata una parte importante della sua vita.

Camilla ha accumulato numerose esperienze che l’hanno formata artisticamente e umanamente. Ha frequentato la scuola di musica Orizzonti Sonori e la Crossover Academy di Pescara, e successivamente si è trasferita a Londra per studiare Music Performance e Songwriting. Attualmente, studia Pianoforte Pop presso il Saint Louis College di Roma.

Camilla ha iniziato a scrivere le sue prime canzoni a 17 anni e ha avuto la fortuna di collaborare con diversi autori e produttori. Ha aperto i concerti di artisti noti come Carl Brave, Raphael Gualazzi, Nesli, Bianca Atzei e Shade, grazie al supporto del suo manager.

La musica di Camilla è influenzata dal pop, ma anche da altri generi e dalle colonne sonore dei film. Ama sperimentare e uscire dalla sua zona di comfort, e tra gli artisti a cui si ispira ci sono Tom Grennan, i Tors, Harry Styles e Ultimo.

Camilla cerca di scrivere musica capace di parlare a più generazioni e di trasmettere qualcosa di autentico. Il suo sogno più grande è cantare brani universali che possano raggiungere un pubblico sempre più ampio e portare conforto, ispirazione o semplicemente un momento di leggerezza.

Camilla ritiene che un anno sia un tempo realistico per avviare una strategia di promozione professionale e consolidare la propria presenza artistica. Il suo obiettivo è lavorare su questo progetto in maniera strutturata e concreta, passo dopo passo.