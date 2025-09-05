Blitz a San Cristoforo: droga e stalle abusive

Condividi questo articolo?

Un blitz è stato eseguito dalla Polizia di Stato nel quartiere storico di San Cristoforo a Catania. La Polizia ha impegnato una cinquantina di uomini coadiuvati dai Vigili del Fuoco chiamati a scardinare alcune porte in ferro a protezione di luoghi di spaccio e di una “crack room”, stanze fornite agli assuntori di droghe per garantirne la tranquillità. Sequestrate le strutture e la droga. Appurata anche la manipolazione di un contatore Enel che riforniva proprio la “crack room”.

Nel blitz è stato possibile rinvenire anche due stalle abusive con quattro cavalli in precarie condizioni igieniche, uno dei quali sprovvisto di codice identificativo. I cavalli sono stati sequestrati e affidati a ditte specializzate.