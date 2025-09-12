Biblioteca Navarria Crifò: oggi si presenta “Finisterrae”. A Catania presentazione del romanzo di Cinzia Di Mauro

Condividi questo articolo?

Primo evento dopo la pausa estiva oggi, venerdì 12 settembre alle 19.45, per la Biblioteca Navarria Crifò di Catania in via Naumachia 18/a. Si presenterà “Finisterrae”, il nuovo romanzo di Cinzia Di Mauro, edito da Delos Digital.

Dialogherà con l’Autrice Ernesto Barnobi, della Biblioteca Navarria Crifò.

Quando Thomas Zimmer accetta un misterioso incarico musicale a Casa Württemberq, non immagina che quel luogo lo trascinerà in un mondo surreale e inquietante, lontano anni luce dalla realtà che conosce. Un’impenetrabile muraglia nerastra, meccanismi enigmatici e abitanti eccentrici – dalla giovane Clelia, intrappolata nei suoi sogni, al bizzarro zio Hieronymus – trasformano ogni istante in un’esperienza straniante e carica di tensione.

Ma sotto la superficie di questa famiglia aristocratica, si cela un enigma pericoloso. La guerra incombe all’orizzonte, le bombe tingono il cielo di rosso, e Thomas si troverà presto a dover scegliere: diventare uno strumento della ribellione o cedere alla seduzione del potere che promette sicurezza e conforto.

Un romanzo che fonde la satira sociale, il fantastico e l’eco del thriller, conducendo il lettore in un viaggio dove niente è come sembra e ogni scelta ha un prezzo. Finisterrae è una riflessione cupa e visionaria sulla lotta per la libertà in un mondo che non vuole lasciarsi cambiare.

Cinzia Di Mauro è un’insegnante di Lettere che adora da sempre la letteratura e ha cominciato a scrivere nel 2001.

Nel 2025 è pubblicato “Finisterrae”, un romanzo distopico dove i confini tra sogno e incubo si dissolvono, con la Delos Digital e “Pangolino mon amour!” con la All Around, sulle tragicomiche avventure dell’epoca covid.

“La storia vera di un killer nano” ottiene la menzione speciale al Premio Calvino nel 2012 (una falsa autobiografia di un killer nano, dalle capacità di camuffamento quasi magiche); a fine anno sarà pubblicata nella collana “Frattali” della Delos.

La trilogia di fantascienza “Genius” è pubblicata da Ledizioni Milano nel 2010, arrivata finalista nel 2004 al Premio Urania Mondadori e nel 2006 al Premio Fantascienza.com della Delos.

Ha scritto anche “I love Meteorite “su una famiglia sull’orlo della follia, mentre il mondo sta per essere colpito da un meteorite (giura che la sua redazione è precedente al film recentemente prodotto!) e anche “Paso doble”, un giallo finanziario, ancora in cerca di editore.

L’ironia, il surreale e il “nulla è mai come sembra” sono le cifre della sua scrittura.

Collabora da anni con Sicilia&donna e Newsicilia con rubriche di consigli letterari e di cultura in genere.