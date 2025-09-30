“Bellini Festival”: dall’omaggio a Leonard Bernsteinal granderepertorio operistico e napoletano

Condividi questo articolo?

Tra le star internazionali Rachael Stellacci, Kristin Sampson, Dario DI Vietri

La diciassettesima edizione del Bellini Festival, la prestigiosa manifestazione dedicata a Vincenzo Bellini fondata a Catania nel 2009 da Enrico Castiglione, entra nel vivo della sua programmazione divisa quest’anno tra Taormina e Catania e propone dal 1° ottobre un’intensa settimana di eventi a Taormina, spaziando da un omaggio a Leonard Bernstein, il grande compositore e direttore d’orchestra americano autore di West Side Story e figura leggendaria della musica del secolo scorso, al grande repertorio operistico e napoletano che ci concluderà il 5 ottobre.

Leonard Bernstein non ha mai nascosto il suo amore per Bellini e la sua vena melodica ed oltre ad aver diretto La Sonnambula al Teatro alla Scala nel 1955 con Maria Callas e la regia di Luchino Visconti ha reso omaggio a Bellini nel comporre la sua opera Candide, tratta dall’omonimo romanzo satirico di Voltaire. Domani, 1° ottobre, il Concerto “Leonard Bernstein Gala” aprirà la programmazione dedicata a Bellini a Taormina, con la partecipazione di una stella internazionale del belcanto come Rachael Jane Stellacci, insieme al tenore italo-americano Alessio Borraggine e al baritono Andrea Carcassi, con l’Ensemble del Festival Belliniano ed Anna Maria Calì al pianoforte. In repertorio le arie più celebri di Bernstein tratte da classici come West Side Story, Candide, On The Town, Mass, Wonderful Towm, ma anche arie meno conosciute e poco eseguite come quelle tratte da 1600 Pennsylvania Avenue dedicato dal grande compositore alla Casa Bianca e ai suoi presidenti.

Il 2 ottobre sarà la volta del Concerto “Italian Opera Gala” dedicato al grande repertorio operistico di Bellini e dei compositori italiani suoi colleghi, con arie tratte da opere come La straniera, Il pirata, I Capuleti e i Montecchi, La Sonnambula, Norma, Beatrice di Tenda, I Puritani, ma anche dalle opere più amate di Gaetano Donizetti, Gioachino Rossini, Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini. Un repertorio vasto e della durata di quasi due ore che vedrà protagonisti il tenore Domenico Menini, il baritono Salvo Todaro, il soprano Rachael Jane Stellacci, sempre accompagnati dall’Ensemble del Festival Belliniano con Anna Maria Calì al pianoforte.

“Opera in Love Gala” è il titolo del Concerto del 3 ottobre, con i soprani Debora Intilisano e Giulia Presti, il mezzosoprano Myriam Carciotto e il baritono Salvo Todaro, impegnati in una ampia selezione di arie d’opera di Vincenzo Bellini, coprendo l’intero repertorio delle più celebri ed amate arie di Bellini da tutte le sue opere ma con grande attenzione quest’anno soprattutto ad Adelson e Salvini, la prima opera di Vincenzo Bellini, composta tra il 1824 e il 1825, rappresentata per la prima volta nel febbraio del 1825, esattamente 200 anni fa, al teatrino del Conservatorio di San Sebastiano a Napoli e la cui prima esecuzione in tempi moderni ha avuto luogo il 6 novembre 1985 al Teatro Metropolitan di Catania grazie alla revisione di Salvatore Enrico Failla condotta sul manoscritto autografo custodito presso il Museo Belliniano di Catania.

Il 4 Ottobre sarà la volta di star internazionali come il soprano Kristin Sampson e il tenore Dario Di Vietri, impegnati in un programma molto vario che oltre a Bellini spazierà anche fino a Mascagni e Catalani, passando per Verdi, Puccini e Wagner, nel Concerto dal titolo “Wonderful Opera Gala”,

Infine, “’O sole mio” sarà il Concerto conclusivo di questa settimana a Taormina, un Concerto di gala dedicato alla grande tradizione della canzone napoletana, in occasione del centenario della nascita di De Curtis, autore di alcune delle canzoni più popolari della storia come “Torna a Surriento”. A rendere omaggio alla canzone napoletana ascolteremo Lucia Mastromarino e Stefano Sorrentino, accompagnati dall’Ensemble Napoletano Marechiare, con Anna Maria Calì al pianoforte.

Il calendario dei Concerti del Bellini Festival, articolato come sempre attraverso le sue storiche sezioni “Bellini Opera Festival”, “Bellini Renaissance”, “Bellini International” e “Festival della Melodia Belliniana”, proseguirà con gli appuntamenti a Catania, fino alla conclusione della “Maratona Belliniana” del 3 novembre con il tradizionale Concerto in omaggio a Vincenzo Bellini nel giorno del suo 224° compleanno,

Ad esibirsi quest’anno il Coro Lirico Italiano Vincenzo Bellini diretto da Pietro Valguarnera, la nuova compagine corale siciliana fondata a Catania nel 2024, e l’Orchestra del Festival Belliniano diretti da Delio Cassetta, con in programma musiche belliniane e non solo (il programma sarà reso noto nell’imminenza del Concerto), con la partecipazione di numerose stelle del belcanto internazionale. E come da tradizione il Concerto sarà offerto dal Bellini Festival ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Tutti i biglietti della XVII edizione del Bellini Festival a Taormina, promosso dalla Fondazione Festival Belliniano insieme al portale televisivo musicalia.tv, sono in vendita nelle abituali prevendite su tutto il territorio nazionale attraverso il circuito Vivaticket e il circuito diyticket.it, nonché in tutti i punti vendita, edicole e tabaccherie Sisal e Mooney Pay, oltreché on line sul sito ufficiale, dove potrà anche trovato il programma completo, bellini-festival.org e festivalbelliniano.org.

Nella foto, Rachael Stellacci