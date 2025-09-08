Attentato a Gerusalemme est, cinque morti. Hamas: “Operazione eroica”

Condividi questo articolo?

Sei morti. Netanyahu: “Grande guerra al terrorismo”

AGGIORNAMENTO

Almeno 21 i feriti. “Neutralizzati” i due attentatori “entrambi palestinesi della Cisgiordania”.

E’ di almeno sei morti il bilancio dell’attacco terroristico avvenuto oggi, lunedì 8 settembre, all’incrocio di Ramot a Gerusalemme. Lo rende noto l’ospedale Hadassah confermando la morte di un’altra persona rimasta ferita nella sparatoria.

L’attacco sarebbe stato sferrato da uomini armati su un autobus. Secondo il servizio di emergenza israeliano Magen David Adom due terroristi sono stati “neutralizzati”, si legge sul Jerusalem Post.

AGGIORNAMENTO

Tra le vittime al Ramot Junction un uomo sulla cinquantina e tre sulla trentina oltre a uno dei feriti gravi poi morto in ospedale. Diversi i feriti. Netanyahu riunisce l’apparato di difesa per una “valutazione sulla sicurezza”

Cinque persone sono morte nell’attacco terroristico avvenuto oggi, lunedì 8 settembre, all’incrocio di Ramot a Gerusalemme. Alle prime quattro vittime si è infatti aggiunta un’altra persona deceduta all’ospedale Shaare Zedek di Gerusalemme.

L’attacco sarebbe stato sferrato da uomini armati su un autobus. Secondo il servizio di emergenza israeliano Magen David Adom due terroristi sono stati “neutralizzati”, si legge sul Jerusalem Post.

Tra le vittime ci sono un uomo sulla cinquantina e tre sulla trentina. Le squadre d’emergenza hanno trasferito cinque persone con gravi ferite da arma da fuoco negli ospedali di Gerusalemme. Diverse persone con ferite lievi causate da frammenti di vetro sono state medicate sul posto.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sta tenendo ”una valutazione della situazione di sicurezza” con i leader dell’apparato di difesa in seguito all’attacco di Gerusalemme est nel quale hanno perso la vita cinque persone. Lo ha annunciato l’ufficio di Netanyahu con una nota.

Hamas ha elogiato l’attacco terroristico a Gerusalemme definendolo un'”operazione eroica”. In una nota, Hamas ha parlato di una “operazione che è una risposta naturale ai crimini dell’occupazione e alla guerra di sterminio che sta conducendo contro il nostro popolo” Israele. Hamas non ha rivendicato l’azione e non si è assunto la responsabilità dell’attacco, ma ha invitato i palestinesi della Cisgiordania a “intensificare il confronto con l’occupazione e i suoi coloni”.