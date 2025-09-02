Appuntamento si ripete la magia della notte Bianca a Gangi

Condividi questo articolo?

Si ripete la magia della notte Bianca a Gangi, nonostante il rinvio a causa del maltempo, tanti giovani e meno giovani hanno partecipato all’edizione numero 17. Bambini con i genitori, comitive di amici, famiglie, ragazzi, domenica sera, hanno affollato il periplo della grande area pedonale sino a piazza del Popolo.

Monumenti e chiese aperte, street food, hanno fatto da contorno alla notte più lunga dell’anno che è stata animata dall’atteso e colorato evento di “Radio Time 90 Dance Show” con Fabio Flesca.

“La grande partecipazione di pubblico ha dimostrato ancora una volta che l’iniziativa, nonostante il rinvio causa maltempo, è una formula vincente – ha dichiarato il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello – Questo evento offre un momento di svago di aggregazione e di divertimento, contribuendo al contempo a sostenere l’economia locale. Desidero esprimere i ringraziamenti per l’impegno e l’ottimo lavoro di tutti coloro che hanno permesso lo svolgimento della serata e in completa sicurezza: la Polizia municipale, Carabinieri, associazioni di volontariato, ringrazio anche gli esercenti e i molti che hanno contribuito alla riuscita di questa serata”.

Pubblicità

Condividi questo articolo?