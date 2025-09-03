Anniversario Dalla Chiesa, Caterina Chinnici: “Una storia che si intreccia dolorosamente con quella di mio padre”

Condividi questo articolo?

“Oggi, nel 43esimo anniversario dell’eccidio di via Carini, il mio pensiero va al Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, a sua moglie Emanuela Setti Carraro e all’agente di scorta Domenico Russo. La storia del Generale Dalla Chiesa si intreccia dolorosamente con quella di mio padre, Rocco Chinnici: entrambi hanno creduto fino all’ultimo che la mafia potesse essere sconfitta e hanno testimoniato, con il sacrificio più grande, la loro incrollabile fede nella giustizia. Ricordarli non è soltanto un dovere civile ma anche una spinta profonda a continuare a credere in quel futuro più libero e giusto per cui hanno lottato. Ai giovani affido questo pensiero: custodire e raccogliere il testimone di quegli esempi significa costruire, giorno dopo giorno, un Paese migliore. Solo così il loro sacrificio non sarà dimenticato”.

Lo dichiara in una nota l’europarlamentare Caterina Chinnici.