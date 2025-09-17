Ancora una vittima per incidente stradale al viale Marco Polo

Condividi questo articolo?

Ancora una vittima al viale Marco Polo (circonvallazione). Una giovane donna di 29 anni, Silvia Gulisano, ha perso la vita questa mattina intorno alle 5 quando è stata trovata riversa in terra in prossimità dello scooter a bordo del quale viaggiava. La giovane donna lavorava all’Asp di Catania.

Nonostante i numerosi tentativi operati dal personale del 118 intervenuto sul posto è deceduta poco dopo essere entrata al trauma center del pronto soccorso Cannizzaro a seguito di un arresto cardiocircolatorio, gravissime erano infatti le condizioni a seguito del trauma cranico-facciale riportato nell’incidente.

La dinamica dell’incidente è adesso al vaglio della sezione infortunistica della Polizia Locale, sembrerebbe trattarsi di un incidente autonomo ma la dinamica è tutta da chiarire, non si può infatti -al momento- escludere il coinvolgimento di un altro veicolo che potrebbe poi essersi allontanato. Se così fosse si indagherebbe per omicidio stradale. La salma della giovane vittima è stata sequestrata in attesa dell’autopsia.