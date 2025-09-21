ALICE BLASI: dal 19 settembre in radio il nuovo singolo “OGNUNO PER LE SUE”

Condividi questo articolo?

Sarà in rotazione radiofonica “OGNUNO PER LE SUE” (TRP Vibes / Track Records Productions) il nuovo singolo di ALICE BLASI già disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 12 settembre.

“Ognuno per le sue” è un brano che racconta con semplicità il distacco emotivo tra due persone ormai troppo lontane nei loro modi di vivere e di sentire. È una canzone che raccoglie timori, incertezze e il bisogno, a volte inevitabile, di lasciar andare. Ognuno per la sua strada: una scelta difficile ma necessaria, quando un legame non ci permette più di emergere e di valorizzare a sua volta chi é al nostro fianco. Parla di parole che non si incontrano, di mondi interiori che si sfiorano senza mai toccarsi davvero, forse troppo diversi per potersi comprendere. Il pezzo parla di mondi astratti, distanti e forse incompatibili, parla di silenzi che si allungano, dove si coglie la malinconia di un amore che non trova più la sua luce.

“Come stelle che non brillano mai in due.” Lasciare andare, allora, diventa un atto d’amore. Il distacco, una forma di comprensione. La fine, un gesto di rispetto. Spiega l’artista a proposito del brano: «“Ognuno per le sue” è stato per me un brano molto difficile da cantare proprio per il grande legame emotivo che mi lega a queste parole. Ritengo che il vero segreto di una canzone sia proprio quello di congelare delle emozioni, che si risvegliano ad ogni ascolto, vibrando in ogni nota. E la magia avviene quando ognuno, sentendo questi versi, potrà reinterpretare e riscrivere queste emozioni nel proprio vissuto. Per me la musica é proprio questo, anime diverse che si riconoscono tra le sfumature di una stessa emozione, cuori che si ritrovano tra le pieghe di una melodia».

Biografia

Alice Blasi, 18 anni, è una giovane artista indie-rock, che ha recentemente conseguito il diploma al liceo classico. Fin da giovanissima mostra interesse per la musica, un’arte che diventa ben presto una componente fondamentale della sua vita.

Il suo approccio musicale inizia con lo studio della chitarra, strumento che continua a coltivare con dedizione guidata dal maestro Edoardo Musumeci. Due anni fa intraprende anche un percorso vocale con la vocal coach Lilla Costarelli, che le permette di sviluppare le sue potenzialità come interprete

Un nuovo e significativo passo avanti arriva con l’incontro artistico e umano di Riccardo Samperi, che accompagna Alice nella crescita del suo stile personale e nell’affermazione della sua identità artistica. Grazie a questa collaborazione il 6 giugno Alice realizza il suo primo singolo, Non so più di te, per l’etichetta TRP Vibes. Ritorna questo settembre con l’uscita del suo secondo brano “Ognuno per le sue”, che le permetterà di compiere un altro piccolo passo verso i suoi grandi sogni.