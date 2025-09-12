Al via esercitazioni militari di Russia e Bielorussia. Droni su Polonia, Sikorski in Ucraina

Condividi questo articolo?

Il ministro degli Esteri polacco a Kiev dopo l’incursione dei droni di Mosca. Varsavia schiera 40mila soldati al confine con Mosca e Minsk

Hanno preso il via le esercitazioni militari congiunte fra Russia e Bielorussia Zapad 2025. Lo ha annunciato l’esercito di Mosca, precisando che le esercitazioni si svolgono in Bielorussia da oggi a martedì. “Le manovre strategiche congiunte delle forze armate russe e bielorusse sono iniziate”, ha dichiarato il ministero della Difesa russo in una nota.

Queste esercitazioni, che si svolgono mentre l’esercito russo avanza sul fronte ucraino, stanno suscitando grandi timori tra i Paesi della Nato, soprattutto alla luce della violazione dello spazio aereo polacco, avvenuta nei giorni scorsi, ad opera di decine droni attribuiti alla Russia.

Varsavia ha intanto deciso di schierare 40mila soldati al confine tra Russia e Bielorussia e di limitare il traffico aereo dopo l’incursione russa. Con una nota, l’Agenzia polacca per i servizi di navigazione aerea ha invece fatto sapere che questa restrizione, in vigore fino all’inizio di dicembre, “è stata introdotta per garantire la sicurezza nazionale”. Le restrizioni, che non riguardano il traffico passeggeri, sono entrate in vigore alle 22.00 di mercoledì scorso e saranno valide fino al 9 dicembre.