Al Seatrade Cruise Europe il commissario Annalisa Tardino incontra il presidente di Medcruise Theodora Riga.

Da oggi, e fino al 12 settembre, Amburgo ospita il “Seatrade Cruise Europe 2025”, la principale fiera internazionale dedicata al turismo crocieristico europeo. Un appuntamento strategico che riunisce operatori, compagnie e istituzioni per discutere le prospettive del settore e rafforzare le relazioni con gli itinerary planners.

L’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale partecipa all’evento all’interno dello stand coordinato da Assoporti e condiviso con le altre AdSP italiane, promuovendo il ruolo dei porti della Sicilia occidentale nello scenario crocieristico internazionale.

Nel corso della prima giornata, il commissario straordinario Annalisa Tardino ha incontrato Theodora Riga, presidente di MedCruise, l’associazione che riunisce e valorizza i porti del Mediterraneo. Il confronto si è focalizzato sulle prospettive di crescita dell’Associazione, con particolare attenzione al rafforzamento del dialogo con le istituzioni europee.

“Il nostro impegno – ha dichiarato il commissario Tardino – è quello di supportare l’Associazione, di cui siamo tra i sedici soci fondatori, sfruttando i miei trascorsi europei, sostenendo le iniziative di MedCruise e rafforzando la collaborazione con i principali attori del settore”.

Con la presenza ad Amburgo, l’Autorità conferma la propria volontà di essere protagonista nei processi di sviluppo e internazionalizzazione del comparto crocieristico, in sinergia con le istituzioni e le reti portuali europee.

Nella foto, Theodora Riga, Annalisa Tardino