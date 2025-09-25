Al Parco Paternò di S.A. Li Battiati il Simona Trentacoste 4ET

Condividi questo articolo?

IL SIMONA TRENTACOSTE 4ET

Una delle voci più raffinate e apprezzate del panorama jazz italiano per una serata sotto le stelle, in una cornice naturale d’eccezione

Una delle voci più raffinate e apprezzate del panorama jazz italiano, Simona Trentacoste, sarà protagonista di una serata speciale al Parco Paternò del Toscano di Sant’Agata Li Battiati, domani, giovedì 25 settembre 2025 dalle 19.30, accompagnata da un quartetto d’eccezione.

Con il suo stile inconfondibile, capace di fondere la tradizione jazzistica con una sensibilità tutta contemporanea, Simona Trentacoste incanta il pubblico grazie a un timbro caldo e avvolgente, un fraseggio elegante e un’interpretazione intensa e autentica. La sua voce è uno strumento narrativo che attraversa emozioni, melodie e atmosfere, restituendo nuova vita ai grandi standard e a pagine meno conosciute del songbook americano.

Il Simona Trentacoste Quartet propone un repertorio sofisticato e coinvolgente, in cui ogni brano diventa occasione di dialogo sonoro tra i musicisti e il pubblico. Il risultato è un’esperienza musicale profonda, dove interplay e improvvisazione si fondono in un linguaggio espressivo ricco di sfumature.

L’evento si inserisce nel ciclo di concerti promossi per valorizzare i luoghi verdi della città attraverso la musica dal vivo, offrendo alla comunità un’occasione di bellezza, condivisione e cultura.

Simona Trentacoste è una cantante jazz dalla vocalità intensa, elegante e profondamente comunicativa. Dotata di uno stile personale che unisce tradizione e modernità, ha conquistato pubblico e critica con interpretazioni raffinate e un fraseggio sempre originale. Con alle spalle collaborazioni con importanti musicisti italiani e internazionali, si distingue per la capacità di trasformare ogni concerto in un’esperienza emotiva autentica. Il suo repertorio spazia dai grandi standard americani alle ballad più intime, sempre con una sensibilità musicale profonda e mai scontata.

Simona Trentacoste voce

voce Rosario Di Leo pianoforte

pianoforte Riccardo Grosso contrabbasso

contrabbasso Antonio Petralia batteria