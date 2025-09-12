Al “Giardino dei Giusti” a Palermo, Serata di musica con i Medi jazz group

Condividi questo articolo?

Palermo torna a respirare musica con una serata interamente dedicata al jazz e ai giovani talenti. Oggi, cenerdì 12 settembre, alle 20,30, il Giardino dei Giusti di via Alloro 90 ospiterà un evento speciale a L’Alloro Fest, il festival che anima la città con spettacoli, arte e cultura.

Sul palco si esibiranno i Medi Jazz Group, un ensemble formato da giovani musicisti palermitani che guideranno il pubblico in un viaggio sonoro dalle atmosfere di Miles Davis a quelle di Sting, passando per Chick Corea e Sade. Una scaletta costruita con passione dai componenti della band, che spaziano dal soul al funky fino al pop, reinterpretando i brani in chiave jazz senza tradirne l’essenza.

Il progetto nasce dal desiderio dei giovani artisti di valorizzare le proprie radici musicali e di far emergere le diverse timbriche di ciascun componente. La formazione vede alle chitarre Calogero Bruno e Roberto Sclafani, al basso Francesco Perconti, alla batteria Vincenzo Fauci e alla voce Miriam Versaci.

L’appuntamento conferma il ruolo di Palermo come città aperta ai linguaggi musicali contemporanei e attenta a offrire spazi di crescita ai giovani. L’Alloro Fest, diretto da Giovanni Apprendi, proseguirà fino al 30 settembre con spettacoli e iniziative culturali, tra cui il concorso fotografico curato da Carlotta Magliocco, fotografa freelance e fondatrice di Kamera Photo Lab. Il bando è consultabile sulla pagina Facebook ufficiale del festival.

L’ingresso è gratuito. Partner dell’edizione sono Enel, Fondazione Buttitta, Museo delle Marionette Antonio Pasqualino, MAMA, Centro diaconale Istituto Valdese, Lions Leoni, U.Gri, Usef, ristorante A’Nica, ristorante Quid, Comune di Palermo, Agenzia di viaggi Conca D’Oro, LegaCoop Sicilia, Agius, Centro Odontoiatrico Romano, Coop Barcellona Pozzo di Gotto e ristorante La Braciera.