Aggredito in centro per rapina, arrestato un 24 enne

Ancora aggressioni in pieno centro a Catania. Questa volta la vittima è un 32 enne che è stato aggredito e inseguito da un 24 enne che esigeva 500 euro, minacciando il malcapitato e pretendendo che pur non avendo con sé denaro prelevasse al bancomat. La vittima ha provato a fuggire rifugiandosi in un vicino locale a piazza Scammacca ma è stata raggiunta dall’aggressore che lo ha poi colpito con una sedia dello stesso locale. Chiamati i Carabinieri il giovane, un 24 enne di origini africane, ha provato a fuggire ma è stato raggiunto poco dopo dai Carabinieri in via di Sangiuliano. A successiva perquisizione veniva trovato in possesso di una carta di credito rubata pochi giorni fa a Caltagirone.