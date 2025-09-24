Aereo russo sorvola fregata tedesca sul Mar Baltico, Germania: “Putin vuole provocare Nato”

Condividi questo articolo?

Il ministro della Difesa al Bundestag: “Russia testa i limiti delle sue azioni con frequenza e intensità crescenti, anche contro gli stati membri della Nato”. Cremlino: “Violazione spazio aereo? Isteria”

Dopo che domenica scorsa due jet Eurofighter tedeschi sono stati fatti decollare per intercettare un caccia russo sul Mar Baltico, il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius ha denunciato oggi il sorvolo da parte di un altro aereo militare russo di una fregata della Marina tedesca, sempre nel Mar Baltico, paragonandolo agli incidenti degli ultimi giorni in Polonia ed Estonia.

In un discorso al Bundestag tedesco, il socialdemocratico ha spiegato che la Russia sta testando i limiti delle sue azioni con frequenza e intensità crescenti, anche contro gli stati membri della Nato.

“Putin vuole provocarci, Putin vuole provocare gli stati membri della Nato e vuole identificare, denunciare e sfruttare le presunte debolezze dell’alleanza”, ha detto Pistorius definendolo un errore da parte del leader russo.

“L’Alleanza ha reagito alle provocazioni russe con chiara unità e determinazione, ma allo stesso tempo con il necessario buon senso, che è particolarmente importante di questi tempi”, ha aggiunto. Il Bundestag ha discusso il bilancio della difesa per il 2026 in prima lettura, che prevede una spesa di 82,69 miliardi di euro (97,17 miliardi di dollari), più altri 25,51 miliardi di euro dal fondo speciale per la modernizzazione delle Forze Armate (Bundeswehr).

Nell’anno in corso, il 2025, il dipartimento guidato da Pistorius disporrà di 62,43 miliardi di euro nel bilancio ordinario e 24,06 miliardi di euro dal suddetto fondo speciale.

Cremlino: “Violazione spazio aereo Nato? Isteria”

Nel frattempo il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha reagito alle accuse dell’Occidente alla Russia di violazione dello spazio aereo dei Paesi della Nato bollandole come “isteria”.

“Sentiamo un’isteria esagerata sui nostri piloti militari che violerebbero alcune regole e invaderebbero lo spazio aereo di qualcuno – ha detto Peskov – Queste accuse sono infondate”. “La nostra aviazione militare – ha ribadito – rispetta tutte le regole di volo nella maniera più stretta”.