A Palermo la presentazione di “Selvatica” di Marianna Guccione. Una raccolta di versi edita da L’Arca di Noè

Si intitola “Selvatica” ed è l’opera che segna l’esordio letterario di Marianna Guccione.

L’autrice, nata a Misilmeri in provincia di Palermo, di professione avvocato, nei suoi versi racconta – dall’angolo visuale di una donna giovane e sensibile – la propria interiorità, ma anche l’amore per la Natura e per la sua Sicilia.

La sua poesia, fortemente evocativa, accompagna il lettore lungo un percorso puntellato di emozioni e racconti di vita che, pur partendo dall’esperienza soggettiva, posseggono tratti universali in cui ognuno può scorgere frammenti di sé.

La raccolta di versi, edita da L’Arca di Noè, sarà presentata a Palermo sabato 20 settembre alle 18:00 negli spazi della Libreria “Voglia di Leggere”, in via Antonio Pacinotti 36, alla presenza della stessa autrice che dialogherà con l’editrice e poeta Giovanna Fileccia e l’avvocata Barbara Billeci.

A moderare l’incontro sarà la giornalista Marianna La Barbera.

Prevista la presenza di Rosario Genduso, autore del dipinto in copertina.