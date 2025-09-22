A Macchia di Giarre “Show Cooking Festival Etneo” del Fungo Porcino

Condividi questo articolo?

Dopo il grande successo di pubblico della prima tappa de “I Sapori dell’Etna”, il progetto promosso dall’Associazione Culturale Terramadre, in collaborazione con l’APCI – Associazione Professionale Cuochi Italiani – Regione Sicilia e CONPAIT – Confederazione Pasticceri Italiani, nell’ambito del Carnevale di Acireale, “I Sapori dell’Etna” fa tappa a Macchia di Giarre per la prima edizione del Festival Etneo del Fungo Porcino.

Lo scorso mese di febbraio, presso la villa Belvedere di Acireale, il giovane progetto “I Sapori dell’Etna” ha riscosso un incredibile successo di presenze fra pubblico, stampa specializzata e scuole che hanno preso parte alla due giorni che, partendo dal focus su cibo, prodotti locali e tradizioni, ambisce a diventare contenitore multidisciplinare di: formazione, intrattenimento, cultura, confronto e territorio. Registi del progetto sono Liana De Luca, Banqueting and Event planner nonchè Presidente dell’Associazione TerraMadre, e lo Chef Rosario Leonardi.

Accanto agli showcooking di noti chef siciliani sapientemente coordinati dallo Chef Rosario Leonardi, Presidente Delegazione Catania dell’Associazione Professionale Cuochi Italiani, e condotti da Cristina Cocuzza e Rita Patanè, protagonista è stato il “Concorso di cucina per Istituti Alberghieri e professionisti”, ove per le scuole hanno trionfato l’Istituto Professionale “E. Medi” di Randazzo e l’Istituto “G. Falcone” di Giarre. La medaglia d’oro è stata assegnata ad Alessio Caruso dell’Istituto “E.Medi” con il piatto “Bolle di Carnevale”, medaglia d’argento per Alice Gullotto e la sua “Lasagnetta sotto il vulcano” mentre la medaglia di bronzo è andata a Nicole Paparo con la creazione “Chiacchere e stelle filanti”. Il Trofeo Re Burlone invece è andato all’Istituto Alberghiero di Giarre. Michelle Restivo medaglia oro per il suo piatto “I Viceré”, un omaggio all’incontro tra la Sicilia e la Campania mentre Kevin Roma ha conquistato la medaglia d’argento con “Ti conosco mascherina”, un dessert che celebra i colori e la vivacità del Carnevale.

Per la sezione professionisti invece la medaglia oro ex aequo è andata agli chef Marco Di Mauro e Giovanni Gambuzza.

La manifestazione che ha puntato a valorizzare il Carnevale di Acireale si lega saldamente al primo Festival Etneo del Fungo Porcino che, iniziato domenica 14 settembre a Macchia di Giarre, si concluderà domenica 28 settembre 2025.

Al centro del Festival, che si tiene nei giorni 14, 21, 27 e 28 settembre 2025, sua Maestà il Porcino, re della tavola d’autunno e simbolo della biodiversità etnea. La manifestazione si svolge al Parco Giardino – Villa Comunale di Macchia di Giarre. Gli showcooking, in programma a a partire dalle ore 18.00, nascono dalla collaborazione del Festival con APCI Sicilia e I Sapori dell’Etna e vedono la partecipazione di chef affermati e giovani talenti, trasformando il fungo porcino in una narrazione gastronomica fatta di creatività , tradizione e innovazione. Il Festival si arricchisce così del contributo della Delegazione Sicilia di APCI – Associazione Professionale Cuochi Italiani, guidata dallo chef Rosario Leonardi, e del progetto I Sapori dell’Etna, ideato insieme a Liana De Luca, presidente dell’associazione culturale TerraMadre e responsabile comunicazione ed eventi APCI Delegazione Sicilia. Una collaborazione che unisce la professionalità degli chef, la passione per il territorio e la forza della rete imprenditoriale locale.

I Sapori dell’Etna è un progetto di valorizzazione del territorio e delle eccellenze siciliane nato per promuovere e valorizzare la Sicilia attraverso la sua identità enogastronomica, mettendo al centro le eccellenze agroalimentari del territorio e la filiera dei prodotti a km 0. L’iniziativa si propone come laboratorio di cultura e conoscenza, dove tradizione e innovazione dialogano per raccontare la ricchezza di una terra unica. Ecco perché la partecipazione al Festival Etneo del Fungo Porcino è particolarmente calzante.

Grazie ad APCI – Associazione Professionale Cuochi Italiani, Delegazione Sicilia, in ogni giornata del Festival si alterneranno showcooking di alto livello realizzati da cuochi professionisti e condotti dalle professioniste Cristina Cocuzza e Rita Patanè.

Grande il successo di domenica 14 settembre che ha visto alternarsi le creazioni degli chef: Costantino Laudani, Giuseppe Grasso, Antonino Russo e Giuseppe Licciardello mentre oggi, domenica 21 settembre, protagonisti saranno gli chef: Rosario Leonardi, Presidente della Delegazione APCI Catania, Lorenzo Lupica, Giovanni Costantino e gli esordienti talenti dell’Istituto alberghiero “E. Medi” di Randazzo Nicole Paparo e Alessio Caruso, partecipanti e vincitori del concorso indetto lo scorso febbraio ad Acireale. Ecco che “I Sapori dell’Etna” si conferma un progetto in continua evoluzione con l’obiettivo di fare rete favorendo il turismo esperienziale ed enogastronomico con iniziative che raccontano la Sicilia più autentica attraverso i suoi sapori.