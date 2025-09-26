A Catania, oggi la presentazione”Doniamoci Fundraising dinner”, 8^ edizione.

Torna il Doniamoci Fundraising dinner, giunto all’8^ edizione, diventato uno degli eventi di charity più importanti a livello nazionale a sostegno della ricerca sulla fibrosi cistica.
La conferenza stampa di presentazione dell’8^ edizione del “Doniamoci Fundraising Dinner”, si terrà oggi venerdì 26 settembre, ore 11.30, Sala della Notte, Palazzo della Cultura, via Vittorio Emanuele 172, Catania, alla presenza del presidente Claudio Miceli, il prof Giuseppe Magazzù, ordinario fuori ruolo dell’Università degli Studi di Messina, consulente scientifico dell’Associazione Volontari contro la Fibrosi Cistica e Malattie correlate ETS e del Comitato di consulenza scientifica Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica, Marco Magrì, responsabile Area Ricerca Lifc rapporti europei ed internazionali, lo chef Seby Sorbello, patron del ristorante Sabir, da anni anima di questo evento, il direttore artistico Ruggero Sardo.
L’evento è in programma lunedì, 6 ottobre, ore 19,30 al Parco Botanico Radicepura di Giarre, ospitato dalla famiglia Faro, da sempre vicina all’imprenditore Miceli.
Tra le novità, la partecipazione del cantautore e musicista Michele Zarrillo