5 OTTOBRE AL VIA IL “GRAVINA IN JAZZ 2025”:|5 appuntamenti con il jazz italiano ed internazionale

Apriranno la rassegna i “Bella Bros Take 5”

Arriva l’autunno, arriva l’appuntamento con il Gravina in Jazz, edizione 2025. La rassegna, organizzata dall’Associazione Musikante del Presidente e Direttore Artistico Antonio Petralia, è da anni uno degli appuntamenti da non perdere dello scenario musicale catanese ed etneo.

Cinque live di assoluto valore, tutti in programma alla Sala delle Arti “Emilio Greco” di via Roma 27 a Gravina di Catania.

Ecco il programma completo:

Tutti i concerti avranno inizio alle 21.

Ad aprire la rassegna, i Bella Bros Take 5 con “Jazz Encounters”.

Un quintetto presenta dal repertorio che attraversa diverse sfumature del linguaggio jazz, alternando composizioni originali del jazz moderno a rivisitazioni di standard. La scelta dei brani, ispirata ad autori come Roy Hargrove, Barry Harris, Freddie

Hubbard, riflette un equilibrio tra melodia, groove e improvvisazione, con omaggi a grandi figure del jazz.

La formazione sax, tromba, pianoforte, contrabbasso e batteria offre un’ampia varietà timbrica, che permette sia momenti di raffinata cantabilità sia sezioni più ritmiche ed energiche. Ne nasce un percorso musicale vario e dinamico, dove il dialogo tra i fiati e la complicità della sezione ritmica diventano il cuore dell’esperienza sonora.

Sul palco della Sala delle Arti “Emilio Greco” saliranno:

Francesco Bella , tromba;

Marco Bella , sassofono;

Mattia Pedretti , pianoforte;

Riccardo Grosso , contrabbasso;

Andrea Liotta , batteria.