10° edizione del Festival della Birra e dello Street Food Regionale, Katanè a Gravina di Catania

10° edizione del Festival della Birra e dello Street Food Regionale da oggi e fino al 28 Settembre, presso il parcheggio esterno c/c Katanè a Gravina di Catania

Tutto è pronto per il simbolico taglio del nastro, oggi alle 18.30 circa, che darà il via alla 10° Edizione del Festival della Birra e dello Street Food Regionale.

Da oggi e fino al 28 Settembre, evento si terrà presso il parcheggio esterno c/c Katanè a Gravina di Catania.

Una manifestazione organizzata da “Sicili Eventi” in collaborazione con la Fiva Confcommercio (attraverso il presidente della sezione di Catania Arturo Coglitore), il centro commerciale Katanè e con il patrocinio del comune di Gravina di Catania.

Per l’occasione saranno presenti il sindaco di Gravina di Catania Massimiliano Giammusso, l’addetta alla comunicazione della “Sicili Eventi” Barbara Pennisi; il presidente della Fiva Confcommercio sezione di Catania Arturo Coglitore; il Presidente della Commissione Sviluppo Economico di Gravina di Catania Mirko Marcantonio; l’assessore al Turismo, Sport e Spettacolo di Gravina di Catania Filippo Riela; il fondatore del Festival della Birra & Street Food Regionale Franco Marcantonio; l’assessore allo Sviluppo Economico di Gravina di Catania Lucia Cascino e molte altre autorità del mondo istituzionale, imprenditoriale e sociale.

Un’edizione con moltissime novità in programma e con tantissimi artisti. Oggi si parte con Uccio De Santis e poi sarà la volta di Savvo Zauddo e dei “Bagliori” (Baglioni Cover Band) il 26 settembre. Il 27 settembre spazio al Festival Dance Anni ’90 con “Mania 90” e infine il 28 settembre sarà la volta de “Dalla parte di Lucio” con Paolo Li Rosi. Presentano Ruggero Sardo e Paola Parisi.