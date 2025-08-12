Venezia, morto il bimbo di 6 anni disperso in mare a Cavallino

Condividi questo articolo?

A dare l’allarme la mamma del piccolo, ricerche con elicotteri e sommozzatori. Nella notte il corpicino è stato ritrovato ormai privo di vita nelle acque del pennello di massi che delimita la battigia, a circa cento metri dal luogo in cui era stato visto in vita ieri.

L’elicottero e i sommozzatori dei vigili del fuoco sono stati impegnati dal pomeriggio di ieri nelle ricerche di un bambino di 6 anni disperso nel mare davanti al campeggio a Cavallino Treporti, vicino Venezia, dove si trova in vacanza con la famiglia. A dare l’allarme la mamma, che era con lui.

Secondo le prime informazioni, il piccolo, originario di Roncade, era entrato in acqua a pochi metri dalla riva, sul tratto di spiaggia libera compreso tra il Villaggio San Paolo e il camping Vela Blu, scomparendo sotto gli occhi della mamma. Alle ricerche hanno partecipato vigili del fuoco, guardia costiera, forze dell’ordine e anche molti bagnanti presenti in spiaggia che hanno creato una catena umana per proseguire “a rastrelliera” tenendosi per mano.

Dolore e sgomento

“Un destino crudele, che nessuna persona può accettare, un dolore profondo, sgomento, senza un perché, ha portato via la vita di un bimbo di sei anni in un attimo, quell’attimo che la mamma e la sua famiglia non potranno mai dimenticare. A loro esprimo il mio più profondo dolore umano e cordoglio istituzionale”, la reazione del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. “Tra la vita e la morte – prosegue Zaia – c’è stato quell’attimo, seguito da quella splendida quanto inutile catena umana di solidarietà subito creatasi appena dato l’allarme, dall’intervento tempestivo e professionale dei soccorritori, da una ricerca palmo a palmo, mentre le ore passavano e la speranza diminuiva. Ma nessuno si è arreso fino al ritrovamento. In questa lotta contro il tempo, da parte di semplici cittadini e di tutti gli uomini e donne che vestivano le divise più disparate c’è il meglio dell’uomo, purtroppo, stavolta, senza il premio di una vita salvata”.

