Usa, sparatoria a Philadelphia nell’università di Papa Leone XIV: studenti barricati ma era una bufala

Condividi questo articolo?

Ore di paura nel mondo per quella che sembrava l’ennesima follia in un campus USA ma poi si è svelato essere una bufala. Non c’era né attentatore né sparatoria, la notizia era stata diffusa sul web.

Queste le prime notizie battute dalle agenzie internazionali ieri sera:

Paura negli Stati Uniti, con la polizia che sta intervenendo dopo la segnalazione di un tiratore in azione nel campus

Una sparatoria è in corso all’università Villanova, nei dintorni di Philadelphia in Pennsylvania. La polizia sta intervenendo a seguito della segnalazione di un tiratore in azione nel campus. Lo riporta la Cnn. Ai residenti della zona e agli studenti è stato chiesto di restare al chiuso in un luogo sicuro.

Pubblicità

Villanova è un’università cattolica privata nella periferia di Filadelfia ed è l’alma mater di Papa Leone XIV.

Condividi questo articolo?