Un’estate di cultura a Mascali: Catena Fiorello Galeano presenta “Granita e Baguette”

Mascali si prepara a vivere un’estate all’insegna della cultura, con un cartellone ricco di eventi che culminano nell’atteso incontro con la scrittrice Catena Fiorello Galeano. L’appuntamento promosso dall’assessorato alla Cultura diretto da Valentina Gullotta, è intitolato “Granita e Baguette. Una notte d’amore a Parigi al sapore di Sicilia”, si terrà giovedì 8 agosto alle 21 in piazza Colombo a Fondachello.

La serata culturale, organizzata dal Comune di Mascali e che prevede gli interventi del vice sindaco Veronica Musumeci e della presidente della Fidapa di Giarre-Riposto, Maria Privitera e moderato dalla giornalista Angela Di Francisca, rappresenta uno degli eventi di punta della programmazione estiva e vedrà l’autrice siciliana dialogare con il pubblico e presentare il suo ultimo successo editoriale. Catena Fiorello Galeano, nota per la sua capacità di raccontare storie che mescolano tradizione, ironia e profonde riflessioni umane, porterà a Fondachello la sua inconfondibile verve, offrendo al pubblico una serata all’insegna della letteratura e dell’intrattenimento.

L’incontro si preannuncia come un’occasione unica per i lettori di Mascali e dei paesi del litorale jonico per confrontarsi direttamente con l’autrice, scoprire i retroscena della sua scrittura e farsi ispirare dalle sue parole. “L’evento – rammenta l’assessore Valentina Gullotta – è a ingresso gratuito e aperto a tutti gli appassionati di libri e a chiunque voglia trascorrere una serata diversa, immerso nella bellezza della cultura e della narrazione”.

Nella foto, Catena Fiorello

