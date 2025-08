Ultima settimana di “Horcynus Festival” con eventi a Messina e Novara di Sicilia.

Condividi questo articolo?

Giunta annuncia: “A Capo Peloro nascerà un Design Center permanente”

Al via l’ultima settimana dell’Horcynus Festival che, per questa XXIII edizione, ha come tema “Utopie, distopie, eutopie”.

Di particolare interesse nei giorni scorsi sono state Le jurnate del Design, workshop di 3 giorni a cura del collettivo KOMAD che nasce da un gruppo di designer di livello internazionale, statutariamente riconosciuto dalla Fondazione MeSSInA, che coinvolge giovani e designer, per trasformare visioni in progetti reali in Sicilia e non solo.

L’allestimento della mostra dei prototipi realizzati per la Design week ed esposti durante l’HF, sono il frutto della collaborazione con l’azienda Grifal.

Gaetano Giunta di Fondazione MeSSInA, spiega: “L’HF è un festival organico allo sviluppo e all’evoluzione complessiva del distretto. Tre giorni dedicati al design, che accompagnano le produzioni del distretto e che raccontano storie di solidarietà e giustizia ambientale. Queste giornate hanno l’obiettivo di delineare la nascita del Design Center permanente, che sarà ospitato al Parco Horcynus Orca, al piano superiore del tiro al volo. Un polo internazionale e un luogo di incontro fra designer di tutto il mondo. La Fondazione MeSSIna è, inoltre, impegnata nel sostenere strategie di sviluppo umano di aree interne: Mirabella Imbaccari, Roccavaldina e Novara di Sicilia sono le principali polarità spaziali. Proprio a Novara di Sicilia, territorio ricco di umanità e biodiversità, operiamo come un lievito per generare un sistema socio-economico fecondo. Sono, infatti, nate 17 imprese giovanili e solidali e si stanno sviluppando creando un nuovo tessuto vitale aperto al contemporaneo”.

Proprio a Novara di Sicilia si svolgeranno due significativi eventi dell’HF, entrambi ospitati nella piazzetta S. Antonino: mercoledì 6 agosto alle 21.00 sarà inaugurata l’installazione d’arte Io vedo realizzata da Francesca Borgia e, a seguire, il concerto Tempo sospeso del Riccardo J. Moretti, accompagnato dal performer Thierry Parmentier; lunedì 11 agosto alle 21:30 si svolgerà il finissage di Io vedo l’installazione di Francesca Borgia e, a seguire, il concerto di Faisal Taher accompagnato dal percussionista Riccardo Gerbino.

Giacomo Farina, direttore artistico insieme a Franco Jannuzzi, dichiara: “L’ultima settimana del Horcynus Festival vede, accanto alle proposte cinematografiche, la consueta programmazione multidisciplinare con una dislocazione di eventi anche a Novara di Sicilia e a Forte Petrazza. In particolare, a Novara di Sicilia organizzeremo tre eventi multidisciplinari legati dal filo comune della raffinatezza creativa. Porteremo Riccardo J. Moretti, per nove anni direttore musicale del teatro Bolshoi di Mosca, che sarà affiancato da Thierry Parmentier, storico primo ballerino della Compagnia Maurice Bejart e poi avremo anche Faisal Taher, fra i più apprezzati cantori mediterranei, avvolti nell’elaborazione profonda e dolorosa dell’installazione d’arte di Francesca Borgia, dedicata alle piccole vittime di tutte le guerre. Ma è osservando le stelle e la magnificenza del Creato che forse troveremo la soluzione ai nostri conflitti, così la performance poetico-musicale di Gianni Fortunato Pisani e Giovanni Alibrandi ci accompagnerà il 10 agosto all’inaugurazione dell’Osservatorio Astronomico di Forte Petrazza”.

Il sindaco di Novara di Sicilia, Gino Bertolami, aggiunge: “Grazie all’HF accogliamo appuntamenti, una manifestazione che si distingue per la capacità di coniugare arte, pensiero critico e impegno sociale. Serate che trasformeranno il nostro borgo in un luogo di dialogo tra linguaggi artistici differenti, riflessione e emozione condivisa”.

Dopo il Premio Horcynus Orca 2025 alla memoria del grande regista Carlos Saura, giovedì 7 agosto, verranno conferiti i riconoscimenti a Luciano Carrino e alla memoria di Franco Basaglia e Franco Rotelli per il sociale. Nel corso di questa serata, sarà anche ricordato il critico musicale Enrico Vita, recentemente scomparso.

Fra gli ospiti del Festival si segnalano, inoltre, il regista Paolo Benvenuti nella serata in programma venerdì 8 agosto.

L’HF2025 è realizzato a cura della Fondazione Horcynus Orca e della Fondazione MeSSInA e, negli anni, con il sostegno di: MiC, Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Sicilia Film Commission, Università degli Studi di Messina, Comune di Messina, Città Metropolitana di Messina, ATM – Azienda Trasporti Messina, Impresa Sociale con i Bambini.

HORCYNUS FESTIVAL 2025

Utopie Distopie Eutopie

dal 25 luglio al 11 agosto 2025

Messina – Novara di Sicilia

PROGRAMMA

4 AGOSTO Parco Horcynus Orca, Capo Peloro

dalle ore 17:30 alle ore 18:30 laboratorio educativo per bambini da 4 a 7 anni “La farfalla rossa”, curato da SABIR e dalla Fondazione Messina – Ente Filantropico

ore 19:00 Open Space (Sala Consolo – Horcynus Orca) cortometraggi

ore 21:00 Arcipelaghi Laterali (corti dal Laterale Film Festival).

Arrival (2016) di Denis Villeneuve, 112’

Ospiti: i giovani del Laterale Film Festival

5 AGOSTO Parco Horcynus Orca, Capo Peloro

dalle ore 17:30 alle ore 18:30 laboratorio educativo per bambini da 3 a 13 anni, evento di chiusura del percorso “Dare corpo alle parole”, curato dalla Fondazione Horcynus Orca, dalla Fondazione Messina – Ente Filantropico, SABIR, Associazione Intervolumina APS, IC Evemero da Messina, IC Enzo Drago

ore 19:00 Open Space (Sala Consolo – Horcynus Orca) cortometraggi

ore 21:00 Arcipelaghi Laterali (corti dal Laterale Film Festival),

Arcipelaghi della visione – Film: Snowpiercer (2013), di Bong Joon-ho, 126’

6 AGOSTO Novara di Sicilia, piazzetta S. Antonio

ore 21:00 Io vedo installazione d’arte di Francesca Borgia

ore 21:30 Tempo sospeso di Riccardo J. Moretti (pianoforte) e con Thierry Parmentier (performer)

Ospiti: Riccardo J. Moretti e Thierry Parmentier

7 AGOSTO Parco Horcynus Orca, Capo Peloro

ore 09:30 – 12:30 (Sala Consolo) Workshop di Danza Contemporanea con Thierry Parmentier:

Dance Floor, Contact, Improvvisazione (numero chiuso)

ore 21:00 Nino Rota in Sicilia, Seminario performativo di Riccardo J. Moretti

ore 21:40 Premio a Luciano Carrino e alla memoria di Franco Basaglia e Franco Rotelli

Presentazione del libro “Il viaggio impossibile di Federico Fellini” di Ignazio Majore a

cura di Nino Sottile Zumbo.

ore 22:15 Tempo sospeso di Riccardo J. Moretti (pianoforte) e con Thierry Parmentier (performer)

ore 22:45 Micro-Macro Cosmo Performance musicale di Katia Pesti, letture di Gianfranco Quero, video di Daniele Alef Grillo.

Ospiti: Riccardo J Moretti, Thierry Parmentier, Luciano Carrino, Nino Sottile Zumbo, Katia Pesti, Gianfranco Quero, Daniele Alef Grillo

Serata dedicata al critico musicale Enrico Vita.

8 AGOSTO Parco Horcynus Orca, Capo Peloro

ore 19:00 Open Space (Sala Consolo – Horcynus Orca) cortometraggi

ore 21:00 Arcipelaghi della visione – Cortometraggi “amati da Paolo Benvenuti” e dal Red Line Film

Festival

ore 22:30 Fahrenhait 451 (1966), di Francois Truffaut, 112’

Ospite: Paolo Benvenuti

10 AGOSTO Forte Petrazza, Messina

ore 20:00 Performance poetico-musicale di Giovanni Alibrandi e Gianni Fortunato

ore 21:00 Inaugurazione osservatorio astronomico di Forte Petrazza in collaborazione con

l’Associazione Gruppo Astrofili Messinesi

11 AGOSTO Novara di Sicilia piazzetta S. Antonio

ore 21:30 Io vedo installazione d’arte di Francesca Borgia (finissage)

Faisal Taher & Riccardo Gerbino in concerto

Ospiti: Faisal Taher, Riccardo Gerbino, Francesca Borgia

