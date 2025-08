Ucraina-Russia, Putin: “Serve pace duratura che garantisca la sicurezza di Mosca e di Kiev”

Condividi questo articolo?

Il Presidente russo: “Aspettative eccessive” dai colloqui di Istanbul hanno “prodotto delusioni”. La risposta di Zelensky: “Se vuole la fine della guerra pronto a incontrarlo in ogni momento”

“La Russia ha bisogno di una pace duratura e stabile” che sia “fondata su solide basi che soddisfino sia Mosca sia Kiev e garantiscano la sicurezza di entrambi i Paesi”. Lo ha detto oggi, venerdì 1 agosto, il presidente russo Vladimir Putin in una conferenza stampa congiunta con il leader bielorusso Alexander Lukashenko.

Putin ha quindi affermato che “sempre importanti e positivi” sono stati i colloqui a Istanbul, ma che “aspettative eccessive” nei negoziati hanno “prodotto delusioni”.

Il messaggio di Zelensky

Alle parole di Putin ha risposto via social il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky: “L’Ucraina ribadisce ancora una volta la sua disponibilità a un incontro a livello di leader in qualsiasi momento”, ha scritto su X, aggiungendo: “Abbiamo sentito le dichiarazioni della Russia. Se questi sono segnali di una reale volontà di porre fine alla guerra con dignità e di stabilire una pace veramente duratura, e non solo un tentativo di guadagnare tempo per la guerra o di ritardare le sanzioni allora l’Ucraina ribadisce ancora una volta la sua disponibilità”.

Zelensky conclude: “Capiamo chi prende le decisioni in Russia e chi deve porre fine a questa guerra. Anche il mondo intero lo capisce. L’Ucraina chiede di andare oltre lo scambio di dichiarazioni e gli incontri a livello tecnico per arrivare a colloqui tra leader. Gli Stati Uniti lo hanno proposto. L’Ucraina l’ha sostenuta. È necessaria la disponibilità della Russia”.

