Ucraina-Russia, media: “Kiev attacca, droni su Mosca e San Pietroburgo”

Condividi questo articolo?

Chiuso l’aeroporto di Pulkovo, dirottati una trentina di voli secondo quanto riporta Ria Novosti. I velivoli senza pilota sono stati abbattuti dalle difese aeree. Due feriti anche al confine nella città di Belgorod

Le forze armate ucraine hanno lanciato oggi, domenica 24 agosto, un attacco con droni su Mosca, San Pietroburgo e la regione di Leningrado. Lo riporta l’agenzia di stampa Ria Novosti spiegando che le autorità russe hanno messo in atto una serie di restrizioni, tra cui la chiusura dell’aeroporto di Pulkovo e il conseguente dirottamento di una trentina di voli. Le autorità di Mosca hanno riferito, inoltre, che i droni verso la capitale sono stati abbattuti dalle difese aeree.

Altro attacco, poi, al confine russo con l’Ucraina. Due persone sono rimaste ferite nella regione russa di Belgorod. Lo riporta l’agenzia di stampa Ria Novosti citando il governatore Vyacheslav Gladkov. “Nella zona del villaggio di Krasnaya Yaruga, a seguito di un attacco con un drone su un’auto, due persone sono rimaste ferite. Le loro condizioni sono valutate come moderate”, ha scritto Gladkov sul suo canale Telegram spiegando che i civili sono ricoverati in ospedale.

Pubblicità

Cnn: “Russia vuole aumentare produzione di droni kamikaze”

Intanto la Cnn rivela, citando fonti del ministero della Difesa ucraino, che la Russia vuole aumentare a seimila al mese la produzione di droni kamikaze Shahed. La Russia, aggiunge, produce al momento tremila droni Shahed al mese. Fonti dell’intelligence ucraina hanno fatto notare che è calato in modo significativo il costo di un drone Shahed per i russi. Mentre nel 2022 uno Shahed costava 200mila dollari, entro il 2025 il prezzo scenderà a 70mila dollari grazie allo stabilimento ‘Alabuga’ in Tatarstan. Inoltre l’efficacia degli Shahed è raddoppiata. Sono circa il 20% che raggiungono a oggi l’obiettivo.

Wsj: “Pentagono ha bloccato per mesi missili a lungo raggio sulla Russia”

Il Pentagono avrebbe bloccato per mesi l’uso di missili a lungo raggio da parte dell’Ucraina per colpire all’interno della Russia. Lo rivela il Wall Street Journal, citando alcuni funzionari statunitensi. In particolare, si sottolinea, una procedura di approvazione ad alto livello del Dipartimento della Difesa, che non è stata annunciata, avrebbe impedito all’Ucraina di lanciare sistemi missilistici tattici a lungo raggio dell’esercito (Atacm) di fabbricazione statunitense contro obiettivi in Russia dalla tarda primavera, hanno affermato i funzionari. In almeno un’occasione, l’Ucraina ha cercato di usare gli Atacm contro un obiettivo in territorio russo, ma la richiesta è stata respinta, hanno affermato due funzionari.

Media: “Cina pronta a inviare truppe di pace a Kiev”

La la Welt am Sonntag informa, citando fonti diplomatiche europee, di aver saputo che la Cina sarebbe disposta a inviare truppe in Ucraina nell’ambito di una missione di mantenimento della pace. E’ stato comunque precisato che il governo di Pechino sarebbe disposto a inviare proprie truppe solo “se le forze di peacekeeping fossero dispiegate sulla base di un mandato delle Nazioni Unite”. Un piano, quello di Pechino, che a Bruxelles ha incontrato reazioni contrastanti. C’è chi sostiene che la partecipazione di Paesi come la Cina potrebbe favorire l’accettazione di truppe straniere per monitorare l’accordo di pace. Dall’altro “c’è anche il rischio che la Cina voglia principalmente spiare l’Ucraina e, in caso di conflitto, assumere una posizione chiaramente filo-russa anziché neutrale”, ha affermato un alto diplomatico dell’Ue a condizione di anonimato. Inoltre, la maggior parte dei Paesi della Ue è riluttante a fornire preventivamente un mandato Onu a eventuali forze di peacekeeping per vari motivi.

Nella foto Ucraina-Russia, pioggia di droni su Mosca e San Pietroburgo_ l’attacco di Kiev

Condividi questo articolo?