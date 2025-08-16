Ucraina, nessun accordo con Putin: Trump chiama Kiev e leader europei. Zelensky lunedì a Washington

Condividi questo articolo?

Le conversazioni a bordo dell’Air Force One di ritorno da Anchorage. Nella call anche il premier Giorgia Meloni. Il leader ucraino lunedì a Washington.

Dopo il vertice avuto con Vladimir Putin in Alaska, Donald Trump ha avuto oggi, sabato 16 agosto, una lunga conversazione con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e con i leader europei, tra cui la premier Giorgia Meloni, per informarli dell’esito del summit. Lo ha riferito la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, precisando che in seguito il Presidente americano, che ha passato gran parte delle sei ore di volo al telefono, ha coinvolto nella call i leader Nato. L’aereo di Trump è atterrato alla Joint Base Andrews nel Maryland poco dopo le due di questa mattina (le otto in Italia).

“Il presidente Trump ha detto a Zelensky e ai leader della Nato che Putin non vuole un cessate il fuoco e preferisce un accordo globale per porre fine alla guerra”, ha scritto su X l’inviato di Axios, Barack Ravid aggiungendo che: “Secondo una fonte presente alla chiamata, Trump ha affermato: ‘Penso che un accordo di pace rapido sia meglio di un cessate il fuoco’”.

Zelensky lunedì a Washington

Il vertice non ha portato a nessuna intesa specifica per porre fine alla guerra in Ucraina, ma il presidente degli Stati Uniti assegna il ‘voto’ massimo all’incontro con il presidente russo, e passa la palla a Zelensky che lunedì sarà a Washington.

“Lunedì incontrerò il Presidente Donald Trump a Washington, per discutere tutti i dettagli relativi alla fine delle uccisioni e della guerra. Sono grato per l’invito!”, ha scritto il presidente ucraino in un post su X. “Abbiamo avuto una lunga e approfondita conversazione con Trump. Abbiamo iniziato con colloqui individuali prima di invitare i leader europei a unirsi a noi. Questa chiamata è durata più di un’ora e mezza, inclusa circa un’ora di conversazione bilaterale con il Presidente Trump”, ha riferito Zelensky ribadendo la disponibilità dell’Ucraina lavorare con il massimo impegno per raggiungere la pace. “Il Presidente Trump ha informato del suo incontro con il leader russo e dei punti principali della loro discussione. È importante che la forza dell’America abbia un impatto sull’evoluzione della situazione”, ha concluso il presidente dell’Ucraina.

Il ‘giallo’ del trilaterale

Zelensky si è poi detto d’accordo con la proposta di Trump di un incontro trilaterale tra Ucraina, Stati Uniti e Russia. “L’Ucraina sottolinea che le questioni chiave possono essere discusse a livello di leader e che un formato trilaterale è adatto a questo scopo. È importante che gli europei siano coinvolti in ogni fase per garantire affidabili garanzie di sicurezza insieme all’America”, ha scritto Zelensky aggiungendo: “Abbiamo anche discusso dei segnali positivi provenienti dalla parte americana in merito alla partecipazione alla garanzia della sicurezza dell’Ucraina. Continuiamo a coordinare le nostre posizioni con tutti i partner. Ringrazio tutti coloro che ci stanno aiutando”

Tuttavia, secondo quanto ha riferito il Consigliere per la politica estera del Cremlino, Yuri Ushakov, durante il vertice non è stata neanche sollevata la possibilità di un incontro fra Trump, Putin e Zelensky.

Medvedev: “Negoziati possibili continuando operazione militare”

Per l’ex presidente russo Dmitry Medvedev”, l’incontro ha dimostrato che i negoziati sono possibili senza precondizioni e contemporaneamente alla continuazione dell’operazione militare speciale”. L’attuale vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo ha accolto con favore il fatto che Putin sia stato in grado di “presentare personalmente e nel dettaglio” le condizioni massimaliste della Russia per porre fine alla guerra, riporta il Guardian. “Entrambe le parti hanno attribuito direttamente la responsabilità di raggiungere risultati futuri nei negoziati per porre fine alle azioni militari su Kiev e in Europa “, ha scritto Medvedev su Telegram,.

